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10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 мар — РИА Новости. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в масс-старте на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в воскресной гонке одержала Екатерина Мошкова, допустившая три промаха на огневых рубежах и финишировавшая с результатом 42 минуты 5,7 секунды.

Второй стала Елизавета Каплина (2 промаха; +4 секунды), замкнула тройку Наталья Гербулова (5 промахов; +34,4).

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Другие россиянки финишировали в следующем порядке: 4. Елена Чиркова (3 промаха; +1 минута 4,2 секунды), 5. Тамара Воронина (3 промаха; +1.07,4), 6. Ирина Казакевич (7 промахов; +1.30,4).

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