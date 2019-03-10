Верим в две медали, мечтаем о золоте! Чего ждать от пасьютов в Эстерсунде

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Чемпионат мира. Гонка преследования (четыре огневых рубежа, 60 участников)

Женщины, 10 км. Начало — 15.45

Стартовые номер у лидеров и россиянок

Чемпионат мира. Женщины. Спринт 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 0.1 отставания

3. Лаура Дальмайер (Германия) — 0.13

4. Ханна Эберг (Швеция) — 0.13

5. Мона Брорссон (Швеция) — 0.22

6. Дениза Херманн (Германия) — 0.24

7. Маркета Давидова (Чехия) — 0.27

8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 0.31

24. Евгения Павлова (Россия) — 1.08

31. Светлана Миронова (Россия) — 1.26

44. Ирина Старых (Россия) — 2.07.

Мужчины, 12,5 км. Начало — 18.30

Стартовые номер у лидеров и россиян

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.37,6 (1)

2. Александр Логинов (Россия) — 0.14 отставания

3. Кантен Фийон Майе (Франция) — 0.17

4. Дмитрий Пидручный (Украина) — 0.17

5. Симон Детье (Франция) — 0.25

6. Мартен Фуркад (Франция) — 0.32

19. Евгений Гараничев (Россия) — 1.23

33. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.51

51. Матвей Елисеев (Россия) — 2.20.

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Российские биатлонисты имеют отличные шансы завоевать награды в очередной день чемпионата мира: Александр Логинов стартует вторым, а Екатерина Юрлова-Перхт — с восьмой позиции.

Логинов накануне удивил дважды. Сначала прекрасным выступлением в спринте, когда он уступил только Йоханнесу Бе, прекрасно отстрелявшись и показав третью скорость дня на трассе. Выиграть медаль в спринте на чемпионате мира не удавалось даже Антону Шипулину, а Логинов добился этой цели с первой попытки.

Второй сюрприз Александр преподнес уже после финиша, когда отказался общаться с журналистами в смешанной зоне. Логинов заявил, что будет отвечать на вопросы только на пресс-конференциях, а к неформальному общению пока не готов. Причина в том, что львиная доля вопросов связана с допингом.

Логинову нужна только точная стрельба

В преследовании Логинов имеет самые реальные шансы на вторую медаль Эстерсунда, а если помечтать, то даже на золотую. Бе-младший во второй половине сезона нестабилен в стрельбе стоя, в то время как Александр как раз на рубеже поймал свой ритм. Так что единственный рецепт для победы — это «чистая» стрельба. Если не брать суперскоростного Бе, выиграет преследование тот, кто пробежит меньше штрафных кругов.

Логинов стартует в 13 секундах позади норвежца — это символическое отставание, и в плотной компании с французом Фийоном Майе и украинцем Пидручным.

Оба в спринте были очень хороши и почти не уступили россиянину на трассе. Да и процент точных выстрелов по сезону у обоих очень приличный, в целом даже выше, чем у Логинова. Особенно опасен француз, который в стрельбе стоя добился гроссмейстерского результата в 90 процентов.

Нельзя забывать и про еще одного представителя Франции Мартена Фуркада, который стартует в 32 секундах позади Бе и в 19 от Логинова. Фуркад сейчас далеко не так хорош на трассе, как в прошлые годы, но стреляет по-прежнему очень уверенно. А в гонке с четырьмя рубежами у него в нынешних кондициях будет больше шансов зацепиться за награду, чем в спринте.

Неплохие шансы, как минимум, на место в топ-10 имеет еще один россиянин Евгений Гараничев, который стартует 19-м с отставанием в 1.23 от лидера. В спринте Гараничев не впечатлил скоростью, хотя еще на североамериканских этапах Кубка мира выглядел в этом компоненте куда лучше. Другие россияне, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, в преследовании будут статистами. Но бороться им тоже есть за что: впереди на чемпионате мира эстафета, а резервисты во главе с Александром Поварницыным готовы вытеснить кого-то из них из состава.

Юрлова-Перхт получила лучший шанс в жизни

Екатерина Юрлова-Перхт за десятилетие выступлений на самом высоком уровне выигрывала медаль чемпионата мира лишь однажды — в 2015 году золото в индивидуальной гонке. Ни до, ни после этого россиянка на подиум не поднималась. И в воскресенье имеет, пожалуй, один из лучших шансов в жизни завоевать под занавес карьеры еще одну большую награду.

В спринте Юрлова-Перхт стала восьмой. Вроде бы не слишком высоко, но с учетом одного промаха и вполне приличной скорости получилось многообещающе. В гонке с четырьмя огневыми рубежами у Екатерины будет больше шансов на подиум, чем в скоротечном спринте. Тем более, впереди нее стартуют две биатлонистки, которые, наоборот, на рубеже нестабильны — это чемпионка мира Анастасия Кузьмина, которая представляет Словакию, и бывшая лыжница немка Дениза Херрманн. Чешка Маркета Давидова плюс шведка Мона Брорссон — тоже вполне проходимые для Юрловой-Перхт соперницы, которые в спринте выиграли у нее совсем немного.

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Судя по всему, к первому рубежу россиянка придет в компании своих давних подруг, итальянки Доротеи Вирер и финки Кайсы Макарайнен, а также еще нескольких спортсменок. Тут важно не броситься сгоряча за ними, так как понятно, что скорость лидеров Кубка мира для Юрловой-Перхт пока не всегда доступна. Результаты спринта получились настолько плотными, что в пределы 35 секунд поместились сразу 12 (!) спортсменок. А ведь это плюс-минус всего расстояние одного штрафного круга. Поэтому чуть ли не главное в гонке преследования — это хладнокровие.

Остальные россиянки, кроме Юрловой-Перхт, вряд ли будут бороться в преследовании за награды.

Евгения Павлова стартует с 24-й позиции с проигрышем в 1 минуту 7 секунд Кузьминой. Вроде бы тоже отыгрываемое отставание, но не в нынешней физической форме Жени. По трассе она сейчас проигрывает очень много, и если все так и будет, даже безошибочная стрельба не гарантирует ей даже попадания в «десятку».

Интересная дуэль намечается на границе третьего десятка, где друг за другом стартуют россиянка Светлана Миронова и швейцарка Селина Гаспарин, которая всего несколько месяцев назад второй раз стала мамой, родив ребенка нашему лыжнику Илье Черноусову. Миронова хороша «ногами», но четыре огневых рубежа для нее — это серьезный вызов. Тем не менее, если Света хочет застолбить за собой место в эстафете, ей нужно постараться допустить минимум промахов.

Расписание гонок чемпионата мира

10 марта. 15.45. Преследование, женщины. 18.30. Преследование, мужчины.

12 марта. 17.30. Индивидуальная гонка, женщины.

13 марта. 18.10. Индивидуальная гонка, мужчины.

14 марта. 19.10. Одиночная смешанная эстафета

16 марта. 15.15. Эстафета, женщины. 18.30. Эстафета, мужчины.

17 марта. 15.15. Масс-старт, женщины. 18.00. Масс-старт, мужчины.