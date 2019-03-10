«Логинов украл медаль. Ждем допинг-тестов». Травля Логинова началась с Украины
Главный успех российского биатлониста омрачён. Логинову не рады на чемпионате мира и называют мошенником. Так будет всегда, пока он молчит.
Главный успех российского биатлониста омрачён. Логинову не рады на чемпионате мира и называют мошенником. Так будет всегда, пока он молчит.
Уже в третьей гонке чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде сборная России взяла медаль. Роскошь по
«Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на чемпионате мира. Россиянин Александр Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг, завоевал серебро», — под таким соусом подали новость об итогах гонки многие западные СМИ.
Не в отдельном абзаце, не среди прочих фактов, а прямо так — чтобы каждому прочитавшему стало ясно: русский спортсмен обманщик, ему доверять нельзя, и вообще его медаль нечестная. Болезненнее всего подиум Логинова восприняли на Украине, где его открыто обвинили в краже награды у Дмитрия Пидручного.
Статья о мужском спринте на одном из ведущих спортивных сайтов страны вышла под заголовком «Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест». И посвящена она не лучшей гонке в карьере своего спортсмена, а допинговой истории россиянина.
Логинова такой постановкой вопроса уже не удивишь. Он целенаправленно готовился к шведским соревнованиям и прекрасно осознавал, с чем придётся столкнуться в случае малейших успехов. После спринта лидер сборной России охотно фотографировался с журналистами, а вот от общения с прессой отказался до конца турнира. Можно, конечно, списать его поведение на желание сохранить концентрацию, но
После одной из январских гонок Кубка мира Логинов сказал, что «вообще готов поговорить о допинге», но так и не поговорил. Видимо, не готов. Да и делать это надо было сразу после дисквалификации, по собственной воле, а не под гнётом биатлонной общественности. Зато швед Себастиан Самуэльссон всегда открыт для общения. Даже после 29-го места в спринте.
«Мне бы хотелось, чтобы его здесь не было. Правила такие, какие есть, но мне кажется, что правила могли бы быть более строгими. Если
На самом деле, Самуэльсон, сам того не осознавая, работает на так ненавистного ему Логинова. Был бы он поадекватнее, говорил бы реже, но чётче, без припадочной пены — и у Александра реально могли бы возникнуть проблемы. А так уже даже в биатлонном сообществе Себастиана воспринимают как фрика и относятся к нему снисходительно.
Думающие лидеры мирового биатлона понимают, что скандалы приходят и уходят, а собственные результаты уже не поправишь. Представьте, как безусловно талантливый Самуэльссон будет рассказывать лет через десять, что провалился на домашнем чемпионате мира
Однако голос разума среди этой вакханалии
Я практически не сомневаюсь, что в вашей стране истории с Логиновым и Йохауг расценивают как равнозначные. Мы в Норвегии считаем, что эти допинговые случаи отличаются. Тот вид ЭПО не идёт ни в какое сравнение с тем, что использовалось как крем для губ. Это совсем разные истории, совсем.
Да, можно свалить слова Бьорндалена на желание защитить соотечественницу, но лучше бы к ним прислушаться. Тереза сразу после положительной
Алексей Адамов