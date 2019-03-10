Херманн взяла пример с Резцовой, Павлова попала в десятку
Немка Дениза Херманн стала чемпионкой мира в гонке преследования, в то время как лучшая из россиянок Евгения Павлова финишировала девятой.
Немка Дениза Херманн стала чемпионкой мира в гонке преследования, в то время как лучшая из россиянок Евгения Павлова финишировала девятой.
30-летняя Херманн пошла по пути нашей Анфисы Резцовой, после успешной лыжной карьеры завоевав еще и биатлонную медаль. Призер Олимпиады-2014 в Сочи в лыжной эстафете, Херманн теперь, после Эстерсунда, имеет и две награды в биатлоне — серебро в смешанной эстафете и золото в гонке преследования. Причем учитывая нестабильную работу немки на рубеже, она стала пока что самым неожиданным победителем на этом чемпионате.
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Чистая стрельба вообще стала в этой гонке большой редкостью. Причина — ужасные погодные условия, когда помимо ветра, начался еще и сильный снегопад. Со стрельбой лежа лучше всех справились Херманн и ее соотечественница Лаура Дальмайер, а также шведка Мона Брурссон и норвежка Тириль Экхофф. Учитывая, что Херманн как бывшая лыжница сейчас еще и самая быстрая в пелотоне, она и стала промежуточным лидером. Впрочем, все понимали, что стоя немка стреляет куда хуже и шансы у преследовательниц еще точно будут.
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В лидерах тем временем шла шведка Брурссон, которая, как и Павлова, не промахивалась. Для первой в карьере победы на чемпионате мира ей было достаточно отстрелять на заключительном рубеже хотя бы с одним промахом. Но видимо, эмоции так захлестнули шведку, что она попала только один раз из пяти. Так что на круг почета за золотом ушла Херманн, которая в самый решающий момент сумела быть безупречной. А вот за серебряную медаль развернулась красивая борьба между Дальмайер и Экхофф. В игре в
Павлова, к сожалению, свой единственный в гонке промах допустила на заключительной стрельбе. И он как раз лишил ее шанса побороться если не за медаль, то за цветочную церемонию. На финишном круге россиянке пришлось тяжело, относительно Херманн она проиграла порядка полуминуты. Но главное, что удалось сохранить место в десятке. В итоге Павлова поднялась с 24-й на девятую позицию, что вполне достойно.
Еще одна россиянка — Светлана Миронова — для себя, с учетом сложной погоды, стреляла неплохо — всего шесть промахов. Но этого оказалось достаточно, чтобы подняться с 31-й на 25-ю позицию, не более.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дениза Херманн
|Германия
|31.45,9
|2
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+31,4
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+31,6
|4
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+01.35,0
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.35,0
|6
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+01.41,3
|7
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.47,2
|8
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+02.01,2
|9
|Евгения Павлова
|Россия
|+02.14,3
|10
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+02.32,2