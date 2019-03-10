Херманн взяла пример с Резцовой, Павлова попала в десятку

Источник: AFP 2019

30-летняя Херманн пошла по пути нашей Анфисы Резцовой, после успешной лыжной карьеры завоевав еще и биатлонную медаль. Призер Олимпиады-2014 в Сочи в лыжной эстафете, Херманн теперь, после Эстерсунда, имеет и две награды в биатлоне — серебро в смешанной эстафете и золото в гонке преследования. Причем учитывая нестабильную работу немки на рубеже, она стала пока что самым неожиданным победителем на этом чемпионате.

Норвежка подрезала Дальмайер в стиле Клебо

Главные медальные надежды россиян были связаны с Екатериной Юрловой-Перхт, которая стартовала восьмой, но всего в полуминуте отставания от лидеров. Уже на первом рубеже она промахнулась и оказалась в славной компании Анастасии Кузьминой и Доротеи Вирер. Кузьмина, которая ушла в гонку первой, имела в багаже два штрафных круга, итальянка — один.

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Чистая стрельба вообще стала в этой гонке большой редкостью. Причина — ужасные погодные условия, когда помимо ветра, начался еще и сильный снегопад. Со стрельбой лежа лучше всех справились Херманн и ее соотечественница Лаура Дальмайер, а также шведка Мона Брурссон и норвежка Тириль Экхофф. Учитывая, что Херманн как бывшая лыжница сейчас еще и самая быстрая в пелотоне, она и стала промежуточным лидером. Впрочем, все понимали, что стоя немка стреляет куда хуже и шансы у преследовательниц еще точно будут.

Юрлова-Перхт после второй стрельбы неожиданно воссоединилась с еще одной россиянкой Евгенией Павловой. Та стартовала из третьего десятка, но в отличие, от Екатерины, которая на лежке заработала два круга штрафа, не промахивалась. Тихо и незаметно Павлова зацепилась за Юрловой-Перхт, а на ближайшей стрельбе ушла от нее в отрыв: в то время как номинальный лидер нашей команды отправилась на очередные штрафные 300 метров, Евгения была безошибочна. Чистая стрельба принесла ей шестую промежуточную позицию, с вполне отыгрываемым отрывом даже от третьего места.

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В лидерах тем временем шла шведка Брурссон, которая, как и Павлова, не промахивалась. Для первой в карьере победы на чемпионате мира ей было достаточно отстрелять на заключительном рубеже хотя бы с одним промахом. Но видимо, эмоции так захлестнули шведку, что она попала только один раз из пяти. Так что на круг почета за золотом ушла Херманн, которая в самый решающий момент сумела быть безупречной. А вот за серебряную медаль развернулась красивая борьба между Дальмайер и Экхофф. В игре в кошки-мышки больше преуспела норвежка, которая в финишном коридоре подрезала соперницу в стиле своего соотечественника из лыжных гонок Йоханнеса Клебо. Но протеста никто не подавал, кулаками после финиша тоже не размахивал, и немецкого дубля в гонке все же не получилось.

Неудача Юрловой-Перхт

Павлова, к сожалению, свой единственный в гонке промах допустила на заключительной стрельбе. И он как раз лишил ее шанса побороться если не за медаль, то за цветочную церемонию. На финишном круге россиянке пришлось тяжело, относительно Херманн она проиграла порядка полуминуты. Но главное, что удалось сохранить место в десятке. В итоге Павлова поднялась с 24-й на девятую позицию, что вполне достойно.

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Юрлова-Перхт провела катастрофическую для себя гонку, допустив в общей сложности семь промахов. Сложно даже вспомнить, когда она промахивалась так много, да еще и на официальном старте. Впрочем, она тут не одинока: у Кузьминой тоже семь кругов штрафа, а например, у итальянки Лизы Витоцци — шесть. В итоге, Юрлова-Перхт 19-я, и опередила в финишном створе лидера Кубка мира Вирер. Девушки как стартовали рядом, так и закончили гонку непосредственно друг за другом.