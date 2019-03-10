Биатлонистка Кузьмина пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира из-за болезни

Источник: РИА "Новости"

Ранее выступавшая за сборную России биатлонистка на чемпионате мира завоевала золото в спринте. После выступления она рассказала, что могла пропустить гонку из-за болезни, которая практически лишила ее голоса.

«Улучшения нет, потому что не можем провести полноценного лечения. Сейчас уже необходимо будет принимать антибиотики и пропускать индивидуальную гонку, потому что состояние ухудшается. Главная задача — подготовить себя к эстафете, потому что нас тут только четыре девчонки, пропускать эту гонку нельзя», — сказала Кузьмина.

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«Что касается масс-старта, то участие в этой гонке будет зависеть от того, как пройдут ближайшие дни», — добавила она.

Женская индивидуальная гонка на 15 км на чемпионате мира пройдет 12 марта.