Биатлонистка Кузьмина пропустит индивидуальную гонку на чемпионате мира из-за болезни
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина
Ранее выступавшая за сборную России биатлонистка на чемпионате мира завоевала золото в спринте. После выступления она рассказала, что могла пропустить гонку
«Улучшения нет, потому что не можем провести полноценного лечения. Сейчас уже необходимо будет принимать антибиотики и пропускать индивидуальную гонку, потому что состояние ухудшается. Главная задача — подготовить себя к эстафете, потому что нас тут только четыре девчонки, пропускать эту гонку нельзя», — сказала Кузьмина.
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«Что касается
Женская индивидуальная гонка на 15 км на чемпионате мира пройдет 12 марта.
Кузьмина, выступавшая до 2008 года за сборную России, является трехкратной олимпийской чемпионкой, золото в спринте стало для нее первым на чемпионатах мира. 34-летняя Кузьмина — сестра российского биатлониста Антона Шипулина, который в этом сезоне завершил карьеру.