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18:11 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Павлова готова судиться с теми, кто оскорбляет ее родителей в интернете

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова готова судиться с теми, кто оскорбляет ее родителей в интернете. Об этом она рассказала журналистам после выступления в гонке преследования на чемпионате мира, где она стала лучшей из россиянок, заняв девятое место.

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Источник: РИА "Новости"

Павлова после первой гонки на чемпионате мира (смешанной эстафеты) получила огромное число сообщений оскорбительного характера. 25-летняя спортсменка, для которой нынешний сезон является дебютным в сборной России, отметила, что оскорбления присылали даже ее родителям.

«Я сказала родителям ничего не открывать в интернете и не читать, — сказала Павлова. — Особого ажиотажа я сейчас не наблюдаю, но могу сказать точно, что я никого не обидела. Просто я не могу понять, какое право люди имеют так говорить о моей семье. За это можно даже в суд подать, но только отследить личностей, которые пишут, сложно».

Пусть приходят — поговорим, я открытый человек, а они — нет. Пишут всем девчонкам, это не разовая акция, раньше писали Татьяне Акимовой, Виктории Сливко. Просто зачем затрагивать родителей? Было очень обидно читать это, до слез.

Павлова при этом отметила, что старается сохранять позитивное настроение. «Я такая, какая есть. Просто люди не понимают шуток, думают, что я гоп-стайл, но это просто шутки-минутки, я веселый, открытый человек. У нас в команде всегда весело, нет никакого негатива», — заключила биатлонистка.

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