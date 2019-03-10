Норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Первое место в гонке занял украинец Дмитрий Пидручныйс результатом 31 минута 54,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе (отставание 17,7 секунды; 3), Бё допустил пять промахов и отстал от победителя на 8,3 секунды. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший девятое место (+38,3; 1), Александр Логинов занял 14-е место (+1.22,5; 5), Дмитрий Малышко — 30-е (+2.33,0; 5), Матвей Елисеев — 35-е (+2.56,4; 4).

Бё продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 1050 очков. По регламенту соревнований, по окончании сезона от итоговых баллов спортсмена вычитаются два худших результата, на данный момент, худшие результаты Бё — 0 и 32 очка, у его ближайшего преследователя Логинова — 12 и 13. После гонки преследования преимущество норвежца над российским спортсменом с вычетом худших результатов составляет 317 очков. До завершения сезона биатлонистам осталось провести пять индивидуальных гонок, за каждую из которых можно получить максимум 60 очков, таким образом, Бё стал недосягаем для преследователей, даже если не наберет баллов в любой из гонок.

Золото в гонке преследования стало первой медалью для 27-летнего Пидручного на чемпионатах мира. Также он выигрывал золото и серебро чемпионатов Европы.

Дмитрий Пидручный | Источник: РИА

Бё впервые побеждает в общем зачете Кубка Мира, до этого семь лет подряд побеждал француз Мартен Фуркад. Также 25-летний норвежец является Олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным серебряным призером Игр. Помимо этого, в его активе по пять золотых и серебряных медалей чемпионатов мира.