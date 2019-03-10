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19:32 (мск), источник: ТАСС

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира — 2019 и досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.

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Источник: Reuters

Первое место в гонке занял украинец Дмитрий Пидручныйс результатом 31 минута 54,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Бронзовую медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе (отставание 17,7 секунды; 3), Бё допустил пять промахов и отстал от победителя на 8,3 секунды. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший девятое место (+38,3; 1), Александр Логинов занял 14-е место (+1.22,5; 5), Дмитрий Малышко — 30-е (+2.33,0; 5), Матвей Елисеев — 35-е (+2.56,4; 4).

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Бё продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, набрав 1050 очков. По регламенту соревнований, по окончании сезона от итоговых баллов спортсмена вычитаются два худших результата, на данный момент, худшие результаты Бё — 0 и 32 очка, у его ближайшего преследователя Логинова — 12 и 13. После гонки преследования преимущество норвежца над российским спортсменом с вычетом худших результатов составляет 317 очков. До завершения сезона биатлонистам осталось провести пять индивидуальных гонок, за каждую из которых можно получить максимум 60 очков, таким образом, Бё стал недосягаем для преследователей, даже если не наберет баллов в любой из гонок.

Золото в гонке преследования стало первой медалью для 27-летнего Пидручного на чемпионатах мира. Также он выигрывал золото и серебро чемпионатов Европы.

Дмитрий Пидручный | Источник: РИА

Бё впервые побеждает в общем зачете Кубка Мира, до этого семь лет подряд побеждал француз Мартен Фуркад. Также 25-летний норвежец является Олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным серебряным призером Игр. Помимо этого, в его активе по пять золотых и серебряных медалей чемпионатов мира.

Следующим стартом мирового первенства станет женская индивидуальная гонка на 15 км, которая пройдет 12 марта (начало — 17:30 мск). Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

  • 1
    Дмитрий Пидручный
    Украина
    Украина
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
10.03.2019 18:30Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина31.54,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,7
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+18,1
5Мартен ФуркадФранцияФранция+27,8
6Андрей РасторгуевЛатвияЛатвия+40,8
7Антонен ГигоннаФранцияФранция+47,3
8Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+47,8
9Евгений ГараничевРоссияРоссия+48,3
10Симон ЭдерАвстрияАвстрия+49,3
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