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19:30 (мск), источник: ТАСС

Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Мужская гонка преследования на 12,5 км на чемпионате мира состоялась в воскресенье. На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга. В итоге Гараничев занял девятое место.

Представители российской команды сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста.

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На февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим — француз Кентен Фийон Майе.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

  • 1
    Дмитрий Пидручный
    Украина
    Украина
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
10.03.2019 18:30Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина31.54,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,7
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+18,1
5Мартен ФуркадФранцияФранция+27,8
6Андрей РасторгуевЛатвияЛатвия+40,8
7Антонен ГигоннаФранцияФранция+47,3
8Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+47,8
9Евгений ГараничевРоссияРоссия+48,3
10Симон ЭдерАвстрияАвстрия+49,3
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