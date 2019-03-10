Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Мужская гонка преследования на 12,5 км на чемпионате мира состоялась в воскресенье. На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний россиянин допустил один промах, но пробежал два штрафных круга. В итоге Гараничев занял девятое место.

Представители российской команды сообщили ТАСС, что после заключительного точного выстрела мишень долго закрывалась, что и сбило с толку биатлониста.

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На февральском этапе Кубка мира в США Гараничев пропустил гонку преследования, опоздав на старт.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный, вторым стал норвежец Йоханнес Бё, досрочно выигравший общий зачет Кубка мира, третьим — француз Кентен Фийон Майе.