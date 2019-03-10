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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

Украинец Дмитрий Пидручный выиграл пасьют на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец Дмитрий Пидручный выиграл в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовавший четвертым Дмитрий Пидручный, уверено провел стрельбу и опередил многих именитых биатлонистов — 31 мин. 54,1 сек. (2+0+0+0). Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё показал высокую скорость на дистанции, но три промаха на четвертой стрельбе, позволили ему занять лишь второе место — 8,3 сек. (0+1+1+3). Бронзовым призером чемпионата мира в пасьюте стал Кентен Фийон Майе из Франции — +17,7 сек. (2+0+0+1).

Для Йоханнеса Бё это вторая медаль мирового форума в Швеции. Ранее он победил в спринте.

В гонке преследования принимал участие белорусский биатлонист Владимир Чепелин, который финишировал 41-м — + 3 мин. 26,7 сек. (0+0+2+2).

Чемпионат мира по биатлону продолжится 12 марта индивидуальной гонкой на 15 км у женщин.

  • 1
    Дмитрий Пидручный
    Украина
    Украина
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
10.03.2019 18:30Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина31.54,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,7
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+18,1
5Мартен ФуркадФранцияФранция+27,8
6Андрей РасторгуевЛатвияЛатвия+40,8
7Антонен ГигоннаФранцияФранция+47,3
8Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+47,8
9Евгений ГараничевРоссияРоссия+48,3
10Симон ЭдерАвстрияАвстрия+49,3
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