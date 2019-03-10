Украинец Дмитрий Пидручный выиграл пасьют на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Стартовавший четвертым Дмитрий Пидручный, уверено провел стрельбу и опередил многих именитых биатлонистов — 31 мин. 54,1 сек. (2+0+0+0). Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё показал высокую скорость на дистанции, но три промаха на четвертой стрельбе, позволили ему занять лишь второе место — 8,3 сек. (0+1+1+3). Бронзовым призером чемпионата мира в пасьюте стал Кентен Фийон Майе из Франции — +17,7 сек. (2+0+0+1).