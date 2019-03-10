Украинец Дмитрий Пидручный выиграл пасьют на ЧМ по биатлону в Эстерсунде
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец Дмитрий Пидручный выиграл в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец Дмитрий Пидручный выиграл в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовавший четвертым Дмитрий Пидручный, уверено провел стрельбу и опередил многих именитых биатлонистов — 31 мин. 54,1 сек. (2+0+0+0). Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё показал высокую скорость на дистанции, но три промаха на четвертой стрельбе, позволили ему занять лишь второе место — 8,3 сек. (0+1+1+3). Бронзовым призером чемпионата мира в пасьюте стал Кентен Фийон Майе из Франции — +17,7 сек. (2+0+0+1).
Для Йоханнеса Бё это вторая медаль мирового форума в Швеции. Ранее он победил в спринте.
В гонке преследования принимал участие белорусский биатлонист Владимир Чепелин, который финишировал 41-м — + 3 мин. 26,7 сек. (0+0+2+2).
Чемпионат мира по биатлону продолжится 12 марта индивидуальной гонкой на 15 км у женщин.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|31.54,1
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+08,3
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+17,7
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+18,1
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+27,8
|6
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+40,8
|7
|Антонен Гигонна
|Франция
|+47,3
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+47,8
|9
|Евгений Гараничев
|Россия
|+48,3
|10
|Симон Эдер
|Австрия
|+49,3