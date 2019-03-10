Гараничев объяснил, почему пробежал лишний штрафной круг
Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему после заключительной стрельбы в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде он пробежал лишний круг.
Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему после заключительной стрельбы в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде он пробежал лишний круг.
«Плохо закрылась мишень. Спросил у Анатолия Николаевича — будем ли
Надо, наверное, было посмотреть на щит. Чувствовал, что не попал, даже установка так почувствовала. Бежалось сегодня хорошо, удалось хорошо работать. Не знал, что у меня четвёртый ход. Я ушёл не сразу, даже проводил мишень, потом уже надел винтовку и убежал. Надо было, конечно, посмотреть ещё. Впредь буду смотреть. Обидно, что так получилось, потому что уходил бы с французами и боролся за третье место. Силы позволяли, ход был хороший, лыжи хорошо работали. Всё было для того, чтобы заезжать. Но будем работать дальше. Рад за украинца, молодец, что удержал позицию, — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|31.54,1
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+08,3
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+17,7
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+18,1
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+27,8
|6
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+40,8
|7
|Антонен Гигонна
|Франция
|+47,3
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+47,8
|9
|Евгений Гараничев
|Россия
|+48,3
|10
|Симон Эдер
|Австрия
|+49,3