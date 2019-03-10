Гараничев объяснил, почему пробежал лишний штрафной круг

«Плохо закрылась мишень. Спросил у Анатолия Николаевича — будем ли что-то подавать, но тут как тренеры решат. Я видел, что он не закрылся, и ушёл на штрафной круг. А мне на штрафном круге кричат, что я буду уходить в топ-4. И я этого не понял, потому что французы ушли, а у меня ещё круг. А потом на финише увидел, что у меня только один промах. Стадион здесь хороший, нет никакого несчастья. Что есть, то есть, надо работать дальше. На бронзу претендовал, но так сложилось.