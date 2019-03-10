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21:25 (мск), источник: ТАСС

Украинский биатлонист Пидручный не согласен с призывами лишить Логинова медали ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 10 марта. /ТАСС/. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не согласен с призывами лишить российского спортсмена Александра Логинова серебра в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде за его прежнюю допинговую историю. Об этом он заявил журналистам после победы в гонке преследования.

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Источник: РИА "Новости"

В субботнем спринте Пидручный стал четвертым. Позднее ряд биатлонистов, в числе которых был и олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон, вновь высказали свое несогласие с участием 27-летнего Логинова в чемпионате мира.

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Если говорить о вчерашней медали Александра, то он отбыл срок и сейчас выступает по всем правилам, легально. Поэтому не считаю правильным говорить, что это незаслуженная медаль, он ее заслужил.

«Он отбыл свой срок. К нему претензии могут быть только со стороны WADA [Всемирного антидопингового агентства]. Да, мне неприятно, что люди, которые принимали допинг, соревнуются с нами, но если вы не хотите, чтобы он здесь выступал, то правила надо делать жестче, вводить пожизненное отстранение. По нынешним правилам он выступает легально, и претензий к нему быть не может», — добавил он.

Логинов был дисквалифицирован на три года за употребление запрещенного препарата эритропоэтин. После возвращения в спорт в конце 2016 года Логинов неоднократно подвергался нападкам со стороны иностранных биатлонистов, которые требовали от него объяснений или извинений.

  • 1
    Дмитрий Пидручный
    Украина
    Украина
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
10.03.2019 18:30Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина31.54,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,7
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+18,1
5Мартен ФуркадФранцияФранция+27,8
6Андрей РасторгуевЛатвияЛатвия+40,8
7Антонен ГигоннаФранцияФранция+47,3
8Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+47,8
9Евгений ГараничевРоссияРоссия+48,3
10Симон ЭдерАвстрияАвстрия+49,3
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