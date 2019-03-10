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7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Губерниева появился конкурент. Все очень серьезно

Бывший лидер сборной России Антон Шипулин дебютировал в роли комментатора на Первом канале.

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Он ведет эфиры на чемпионате мира в Эстерсунде вместе с еще одним экс-биатлонистом Николаем Кругловым и Дмитрием Тереховым. Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете начал в субботу с мужского спринта, а в воскресенье провел два репортажа о гонках преследования. «СЭ» выбрал главные цитаты Шипулина-телеэксперта.

О сестре Анастасии Кузьминой, выигравшей спринт на фоне болезни:

— Смешанные чувства. У нее были проблемы со здоровьем, пропал голос. Но они с мужем решили, что нужно пробовать биться, раз нет температуры. Она — молодец. Собрала волю в кулак и показала невероятный результат. Настя подошла к ЧМ в хорошей форме. Ее простудное заболевание — причина длинных перелетов из Северной Америки.

Была опасность, что она не будет бежать спринт. Мы всей семьей радовались ее победе. Сейчас она чувствует себя лучше, но болезнь до конца не отступила. Она не бежит индивидуальную гонку — будет готовиться к эстафете и к масс-старту.

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О Юрловой-Перхт:

— Она была очень довольна подготовкой лыж. Просто была в восторге. Сказала, что ей очень помогло скольжение лыж.

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Об освещении на рубеже:

— Больше влияют ветер и солнце. Вот что отвлекает. Больше надо ориентироваться на ветер — следить за его направлением и оценивать ситуацию. Разные спортсмены по-разному справляются с этим: кто-то делает поправки, кто-то — смещения. Я с поправками не очень заморачивался. Смещать мушку — гораздо быстрее, но нужно тренироваться.

О стрельбе стоя:

— При ветре очень сложно стрелять из положения стоя. Больше болтает. Спортсмены стараются встать за теми, кто покрупнее тебя, чтобы как можно меньше дуло в твою сторону. В пасьюте важна качественная стрельба — больше, чем ход по дистанции. Когда ветер, не нужно стоять и выцеливать. Нужно работать, как на тренировках.

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О выступлении на родной земле:

— Тяжелее выступать. Понимаешь ту ответственность, которую на тебя возложили. Хочется доказать, что можешь выигрывать. Важно думать о работе, а не о результате и абстрагироваться от родных трибун. Я старался думать над каждым выстрелом. Поменял обойму, перезарядил винтовку, начал нажимать крючок. Это позволяло мне отвлекаться от внешних факторов.

О Логинове:

— Надо концентрироваться на тренировках. Думать не о результате, а о своей функции на чемпионате мира, абстрагироваться от внешних факторов. Он подошел к ЧМ в хорошей функциональной форме. Главное — не отвлекаться на внешние факторы. Важно качественно работать на стрельбище. Все решается на рубеже. Отказ от общения с журналистами? Мы увидели, что он завоевал медаль (серебро в спринте), значит, идет верной дорогой. Не хочет тратить энергию на лишние разговоры. Он должен идти так, как задумал.

Источник: РИА

Александра очень многие уважают за то, что он не ломается в тяжелых ситуациях. Многие соперники начали относиться к нему по-другому. Он увеличил скорострельность за последний год. Он грамотный спортсмен — ему комфортно вести за собой группу. Если он чувствует в себе силы навязать свою скорость другим, то пусть так и делает.

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О Йоханнесе Бе:

— Когда я бегал, то больше всех общался с Йоханнесом. Душой я всегда болею за него, но больше за Александра (Логинова). Он наш! У Йоханнеса есть тактика: он наращивает обороты после первого круга. И бывает, что его не хватает на последний круг. Я больше любил гонку преследования и масс-старт, ведь здесь можно проанализировать спортсмена: насколько он устал, как у него работают лыжи.

О Мартене Фуркаде:

— Находится в своей тарелке. Не обращает ни на кого внимание. Но ходом не тянет. Кажется, что лыжи едут не так хорошо, как раньше. Так тяжело функционально ему не было давно.

Источник: РИА

О лыжах:

— У наших была проблема с лыжами. Лыжи не ехали у многих ребят, но у Елисеева все было здорово. Наши спортсмены немного ошиблись со структурой. У нас есть проблема подготовки, не связанная с порошками, а с поиском структуры. Часто можем не подобрать структуру на лыжи. У нас ее физически нет. Даже если бы она была, нужны определенные специалисты. Это станок, который может за две минуты перекатать структуры лыж на любую погоду.

О патронах:

— Сильный ветер — патроны с большой скоростью хуже летят. Лучше выбирать патроны, которые медленнее. Их меньше сдувает. Мы отстреливаем до 20 партий одной фирмы патронов перед началом сезона. Стараются закупать патроны, которые лучше подходят к твоему стволу. Мне всегда было комфортно стрелять с менее скоростными патронами.

Во время загрузки произошла ошибка.

О тактике:

— Надо грамотно подходить к гонке преследования. Лучше отсидеться за соперниками. Многое решается на последнем круге. Кто грамотно тактически проходит дистанцию, у того больше шансов.

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