Александр Тихонов: С Гараничевым должна быть постоянная работа тренера. А когда один заикается, а второй молчит, то о чем тут говорить?

Источник: РИА "Новости"

«Даже если бы Гараничев отстрелялся чисто на последнем рубеже, то был бы без подиума. Он проехал лишний штрафной — Женя может и три проехать! Не мог понять, почему он так долго проходил.

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С такими, как Гараничев должна быть постоянная работа тренера, это касается и всей команды. А когда один тренер заикается, а второй вообще молчит, то о чем тут говорить? Когда передо мной стояли заслуженные тренеры, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, это совершенно другое отношение и уважение, люди понимают, что такое большой спорт.

Мы же видим интервью Хованцева, хороший он парень, но это не его уровень. Мне после развала Союза предлагали работу заместителя министра легкой промышленности, там не надо ничего делать, но я не согласился, так как это не мое, хотя мы оказались на улице. А эти идут, и мы видим, как печально все получается!