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22:01 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Тихонов: С Гараничевым должна быть постоянная работа тренера. А когда один заикается, а второй молчит, то о чем тут говорить?

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал инцидент в гонке преследования на ЧМ в Эстерсунде, когда Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг.

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Источник: РИА "Новости"

«Даже если бы Гараничев отстрелялся чисто на последнем рубеже, то был бы без подиума. Он проехал лишний штрафной — Женя может и три проехать! Не мог понять, почему он так долго проходил.

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С такими, как Гараничев должна быть постоянная работа тренера, это касается и всей команды. А когда один тренер заикается, а второй вообще молчит, то о чем тут говорить? Когда передо мной стояли заслуженные тренеры, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, это совершенно другое отношение и уважение, люди понимают, что такое большой спорт.

Мы же видим интервью Хованцева, хороший он парень, но это не его уровень. Мне после развала Союза предлагали работу заместителя министра легкой промышленности, там не надо ничего делать, но я не согласился, так как это не мое, хотя мы оказались на улице. А эти идут, и мы видим, как печально все получается!

Коллектива нет, интервью Драчева стыдно слушать. С Димой Губерниевым мы вроде бы друзья, он посвятил столько времени комментаторскому делу, но слушаешь его и ощущение, что он просто радуется тому, что он на экране: «Ура! Вот Драчев! Вот Гараничев! Молодцы!». Я смотрел как комментировал Озеров хоккей, футбол — это симфония", — рассказал Тихонов.

  • 1
    Дмитрий Пидручный
    Украина
    Украина
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
10.03.2019 18:30Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина31.54,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+08,3
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+17,7
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+18,1
5Мартен ФуркадФранцияФранция+27,8
6Андрей РасторгуевЛатвияЛатвия+40,8
7Антонен ГигоннаФранцияФранция+47,3
8Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+47,8
9Евгений ГараничевРоссияРоссия+48,3
10Симон ЭдерАвстрияАвстрия+49,3
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