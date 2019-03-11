Президент СБР: Спросите Гараничева, зачем он зашел на второй круг?

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— После того, как Александр Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке, вы сказали: «Даже если бы у Логинова не оказалось медали, выступление российской команды на чемпионате мира я бы не считал провальным. Мы растем, набираемся опыта, выстраиваем подготовку команд с прицелом на Олимпийские игры в Китае. Этот сезон, считаю, прошел хорошо». Хотелось бы немного развить тему. Что дает вам основания полагать, что российский биатлон находится на правильном пути?

— Прежде всего, результаты всего сезона. Логинов идет в общем зачете Кубка мира вторым, то есть с уходом Антона Шипулина мы не сдали в этом отношении позиций. Были высокие места в Кубке мира, была победа.

— Она была у одного лишь Логинова.

— А Саша что, в отдельной команде тренируется? Он всегда тренировался вместе со всеми, как можно его отделять? Как можно отделить Йоханнеса Бё от норвежской команды? Он же не сам по себе работает? Так же Шипулин бегал. Он что, один всю команду тащил? Или Ольга Зайцева? Это нормально: у каждой команды имеется лидер, который вытаскивает всех.

— Вам не кажется, что дистанция между лидером российской сборной и всеми остальными слишком велика как у мужчин, так и у женщин, где относительно стабильна лишь одна спортсменка — Екатерина Юрлова-Перхт?

— Это нормально. Когда бегал Шипулин, остальные где были? Кто-нибудь другой заходил в Кубки мира?

— Да, но вы сказали, что команда выстраивает подготовку с прицелом на Олимпийские игры. А это предполагает, как мне кажется, ставку на менее возрастных спортсменок, нежели Юрлова-Перхт. Я очень старалась увидеть в выступлениях российских спортсменок в Эстерсунде хоть какой-то позитив, и пока его не нахожу. Возможно, не на те цифры смотрю.

— Возможно, вы действительно плохо смотрели. Возьмите прежние года, когда наши девочки еле ходили, не попадая в топ-60. Вспомните Олимпийские игры, где они передвигались, как черепахи. Сейчас они бегают, конкурируют.

Мы конкурируем практически во всех гонках — что в женском спринте, что в мужском.

— Погодите: в спринте у нас бежит Евгения Павлова, которая проигрывает ходом лидеру 1 минуту 30,6 секунды, а это примерно четыре штрафных круга.

— С чего вы взяли? Павлова по общему результату всего минуту проиграла. 1.07. Нормальный, хороший результат. Просто Женя сейчас не в той форме, чтобы бежать. У нее были болезни. Как она заболела после декабрьских этапов (Кубка мира), так и не выкарабкалась. Только в Оберхофе этап выдержала.

— Хорошо, оставим Павлову. Ирина Старых уступила в спринте ходом больше двух минут. А это минимум шесть штрафных кругов.

— Насчет Старых согласен. Она готовилась к сезону в тюменской команде, что делала и как тренировалась — мы не знаем, просто приехала на отбор и попала в команду. На первых двух этапах у нее что-то получалось, потом она начала сбавлять. Мы попытались сделать все, что можно, но у нее то спина больная, то еще какая-то болезнь.

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— И все эти спортсменки — лучшее, чем на сегодняшний момент располагает российский биатлон?

— Естественно. Если привезти на чемпионат мира 20 российских девочек, может быть, кто-то и выступит лучше. Но та же Старых на момент отбора была объективно лучшей. Нам особо не из кого выбирать. У нас же еще идет Универсиада, плюс спортсмены участвуют в Кубках IBU. Та же Виктория Сливко только-только начала нормально работать. Первый год у нас рабочий получается. И задача была — посмотреть все резервы, понять, кто у нас есть. Вот мы всех и прокрутили, посмотрели все чемпионаты, юниорские в том числе. И сейчас уже начнем комплектовать сборную с прицелом на Олимпийские игры.

— Какие есть основания считать, что на более высокий уровень сумеет подняться Светлана Миронова?

— У Мироновой огромный прогресс в стрельбе — мы же видим это.

— Я пока что вижу три промаха в спринте и шесть — в гонке преследования.

— Прогресс есть. Просто у Светланы нет достаточного опыта, чтобы стрелять в такой ветер, но стреляет она в этом сезоне более уверенно.

— Я не случайно спросила о критериях, по которым вы оцениваете прогресс. Ибо чемпионат мира не слишком позволяет рассуждать о прогрессе той же Мироновой.

— При чем тут вообще чемпионат мира? Мы говорим о сезоне.

— Главным стартом которого чемпионат мира и является.

— Ну, вы же спросили о показателях. В прошлом году Миронова в этом отношении вообще непонятно где была. Но мы ее взяли для того, чтобы накатывать, как немцы накатывают Дениз Херрман, которая стреляет кое-как, на штрафные круги постоянно заходит.

Ну, вот сегодня выиграла. Что говорит о том, что из лыжника с хорошим ходом биатлониста сделать можно. А вот если хода нет, становится сложно. Поэтому сейчас мы будем искать тех, у кого хорошо все с ходом, у кого есть молодой задорный потенциал.

— Давайте переключимся на мужчин. Что на ваш взгляд более случайно — успех Александра Логинова в спринте или его провал в гонке преследования?

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— Конечно же, гонка преследования. Нельзя так ошибаться, как Саша ошибся на «лежке» с таким дальним выстрелом на 9 часов. Ну и, конечно, два рубежа стоя, где Логинов заработал по два штрафных круга на каждом. Это некий перебор. Тем более что у мужчин сегодня была более спокойная в плане ветра стрельба, чем у женщин. Надо уметь собираться. Думаю, что слишком большое желание перехлестнуло у Саши все. В спринте он был предельно собран, а в пасьюте явно очень хотел показать результат — это было видно уже по тому, как Логинов стартанул. Понесся сломя голову. Обидно на самом деле не это, а то, что Женя Гараничев ушел на два штрафных круга. Промахнулся один раз, а побежал два круга. С одним он вполне мог биться за третье место с (Кентеном) Фийоном-Майе и Тарьеем Бё.

— Зачем же Гараничев это сделал?

— У него спросите, зачем. То он на старт опаздывает, то два круга открутился на чемпионате мира…

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— Знаю, что вы в понедельник возвращаетесь в Москву, но если будете принимать участие в обсуждениях — кого бы рекомендовали поставить в мужскую эстафету?