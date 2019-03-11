Лыжи и спортивная одежда Шипулина уйдут с молотка
Екатеринбург. 11 марта.
Екатеринбург. 11 марта.
«Аукцион посвящен завершению спортивной карьеры Олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина», — говорится в сообщении.
Так, в числе лотов представлены лыжи Fischer, на которых биатлонист выступал на этапах кубка мира, спортивная одежда — от футболки до лыжного комбинезона.
Отмечается, что на всех вещах есть автограф спортсмена.
Аукцион продлится с 7 по 21 марта. Собранные средства будут направлены на приобретение спортивного инвентаря в социальные учреждения Свердловской области.