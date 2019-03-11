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10:53 (мск), источник: Интерфакс

Лыжи и спортивная одежда Шипулина уйдут с молотка

Екатеринбург. 11 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской области, который возглавляет биатлонист Антон Шипулин, объявил онлайн-аукцион личных вещей спортсмена, сообщает пресс-служба фонда.

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«Аукцион посвящен завершению спортивной карьеры Олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина», — говорится в сообщении.

Так, в числе лотов представлены лыжи Fischer, на которых биатлонист выступал на этапах кубка мира, спортивная одежда — от футболки до лыжного комбинезона.

Отмечается, что на всех вещах есть автограф спортсмена.

Аукцион продлится с 7 по 21 марта. Собранные средства будут направлены на приобретение спортивного инвентаря в социальные учреждения Свердловской области.

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