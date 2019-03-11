Лыжи и спортивная одежда Шипулина уйдут с молотка

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«Аукцион посвящен завершению спортивной карьеры Олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина», — говорится в сообщении.

Так, в числе лотов представлены лыжи Fischer, на которых биатлонист выступал на этапах кубка мира, спортивная одежда — от футболки до лыжного комбинезона.

Отмечается, что на всех вещах есть автограф спортсмена.