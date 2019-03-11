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12:07 (мск), источник: Р-Спорт

Глава IBU хотел бы увидеть международные соревнования по биатлону в России

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 11 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что хотел бы увидеть крупные международные соревнования на территории России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира проходит в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В декабре 2017 года статус Союза биатлонистов России в IBU был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов. В сентябре 2018 года конгресс IBU проголосовал против заявки СБР на восстановление полного членства в организации. Чемпионат мира в 2021 году должен был пройти в Тюмени, но соревнования были перенесены в словенскую Поклюку. В текущем сезоне ни одно международное биатлонное соревнование не пройдет на территории России.

«Я в высшей степени удовлетворен тем, как проходит этот чемпионат и прежде всего тем, что у нас полные трибуны. Чемпионаты мира всегда сложно сравнивать между собой, и мы, собственно, не пытаемся. Но я знаю, что каждый из членов оргкомитета сделал очень хорошую работу. Хотел бы я увидеть соревнования мирового масштаба в России? Да, конечно, хотел бы», — сказал Далин.

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