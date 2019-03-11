Драчев: Российский биатлон потихоньку оживает, он уже не безнадежно болен

Источник: РИА "Новости"

На счету российской команды после половины чемпионате мира в Эстерсунде серебро Александра Логинова в спринте. В 2016 году россияне впервые не завоевали ни одной медали чемпионата мира, в 2017-м — ни одной медали в личных гонках. За последние сезоны российская команда превзошла несколько собственных антирекордов по числу завоеванных наград в Кубке мира.

«Понятно, что мы сейчас не в том состоянии, чтобы всех, что называется, завалить. Но такой задачи у нас и не было, мы понимаем уровень команды, — сказал Драчев, для которого нынешний сезон является первым во главе СБР. — Но год уже складывается неплохо, биатлон потихоньку оживает, зрителям уже интересно смотреть за соревнованиями. Мы бьемся в каждой гонке, а не так, что мы безнадежно больны».

«Понятно, что не вся команда забегает в десятку, но один претендент на медаль всегда есть», — добавил он.