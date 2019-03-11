Глава IBU прокомментировал критику в отношении Александра Логинова

Российский биатлонист Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин (ЭПО). После возвращения Логинова в большой спорт иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения. Чаще всех Логинова критикуют швед Себастьян Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.

«Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства», — сказал Далин, отвечая на вопрос про критику Логинова.