Глава IBU прокомментировал критику в отношении Александра Логинова
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 11 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 11 мар — РИА Новости, Василий
Российский биатлонист Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его
«Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства», — сказал Далин, отвечая на вопрос про критику Логинова.