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12:37 (мск), источник: Р-Спорт

Глава IBU прокомментировал критику в отношении Александра Логинова

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 11 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, комментируя критику в отношении Александра Логинова, заявил РИА Новости, что не видит высказываний в адрес России, которые могли бы рассматриваться комитетом по этике.

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Источник: РИА "Новости"

Российский биатлонист Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин (ЭПО). После возвращения Логинова в большой спорт иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения. Чаще всех Логинова критикуют швед Себастьян Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.

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«Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определенные границы. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства», — сказал Далин, отвечая на вопрос про критику Логинова.

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01:43 (мск)© Ньюстюб
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