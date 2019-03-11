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13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: У меня нет никаких связей с норвежской командой

Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален рассказал о том, почему не работает тренером в норвежской сборной.

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Источник: РИА "Новости"

— Я живу понемногу везде: мы проводим время в Минске, немного в Норвегии, немного в Австрии, — цитирует Бьорндалена kalashnikov.media. — Мы много путешествуем, у нас много проектов. Я теперь выступаю по телевизору как эксперт, там я работаю всю зиму. Сейчас мы работаем над разными проектами, у Дарьи есть своя коллекция одежды. И, конечно, стараемся проводить как можно больше времени с семьей.

У меня нет никаких связей с норвежской командой. Но я встречаюсь на Кубке мира с атлетами, потому что работаю там, общаюсь с ними, они у меня спрашивают разное. Но с тренерами — нет, никаких связей.

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