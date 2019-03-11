IBU перераспределил медаль наказанной за допинг Глазыриной, бронза досталась Подчуфаровой

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ТАСС в IBU, бронзовая медаль тех соревнований перешла другой россиянке Ольге Подчуфаровой.

Перераспределение наград прошло во время чемпионата мира, который проходит в эти дни в Эстерсунде.

«Публичной церемонии перераспределения наград не было, — отметили в IBU. — Что касается Ольги, то она была приглашена в Эстерсунд для получения награды, но, к сожалению, не смогла приехать».

Читайте также Глава IBU прокомментировал критику в отношении Александра Логинова

IBU аннулировал все результаты, показанные спортсменкой с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, в указанный период биатлонистка один раз поднималась на подиум на этапах Кубка мира. На Олимпийских играх в Сочи Глазырина стала 61-й в индивидуальной гонке, сезон-2015/16 она пропустила из-за рождения ребенка.