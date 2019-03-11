Кто виноват в ошибке Гараничева? Это точно не тренеры

Личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский добавил огня инциденту вокруг своего подопечного, заявив, что в нелепой ошибке российского биатлониста на чемпионате мира виноват тренерский штаб нашей сборной. В воскресенье Гараничев лишил себя шансов на медаль в гонке преследования, пробежав лишний штрафной круг. Евгений не дождался закрытия последней мишени и решил, что совершил два промаха, хотя на самом деле совершил всего один неточный выстрел. Кугаевский утверждает, что команда должна была выделить отдельного тренера для подсчета штрафных кругов, поскольку спортсмены на фоне стресса ошибаются регулярно.

Тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский (на фото слева) выступил против главного тренера сборной Анатолия Хованцева

Тренера, ответственногоза штрафные круги, никогда не было

Истории с ошибками на штрафных круга в мировом биатлоне действительно происходят регулярно. Но трехкратный чемпион мира и бывший тренер сборной России по стрелковой подготовке Павел Ростовцев не видит в этом вины тренеров.

— Что думаете о ситуации с Евгением Гараничевым, который упустил возможный шанс на медаль из-за лишнего штрафного круга? У вас схожих случаев не было? — вопрос Ростовцеву.

— Слышал, что он лишнего «мотанул», да. Припоминаю, чтобы не по своей установке стреляли, это да. Но чтоб лишние круги бежать… Такого не встречал.

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— Тренер Гараничева утверждает, что в сборной всегда до этого года был человек, который считал штрафные круги. Правда?

— Нет, конечно. Это просто невозможно сделать. Там судьи стоят, они считают. Отдельного человека, считающего за тебя круги, не было. Спортсмен всегда делает это сам.

— То есть Кугаевский говорит неправду?

— В наше время такого точно не было. А что там посчитаешь-то, чем поможешь?

— Ну, можно прокричать, что последний круг остался.

— Нет, я такого никогда не слышал. Ни когда я бегал, ни когда тренером работал.

— То есть ответственность только биатлониста?

— Я считаю, что да.

— Как вам вообще чемпионат мира? После серебра Логинова есть у нас шанс на золото?

— Удалось посмотреть только смешанную эстафету, почти ничего больше не удалось, только общее представление получить. У нас в Красноярске все сейчас в Универсиаде. А шанс есть всегда, каждая гонка была шансом, просто надо их использовать. В гонке преследования же многие стреляли плохо, было ветрено, непредсказуемость повышенная. Ну кто мог подумать, что Пидручный станет чемпионом мира? Наверное, почти никто. Значит, у всей команды есть возможность, хотя понятно, что Логинов, наверное, сейчас наш самый сильный спортсмен. Но в личных гонках у нас шансов все же поменьше, чем в эстафетах.

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Гараничев сейчас взбудораженный, очень переживает

Еще один бывший тренер сборной России по стрелковой подготовке Александр Селифонов также не припомнил практики с работником в тренерском штабе, считающим круги:

— Конечно, это ответственность спортсмена, он сам должен считать. За него никто это не делает. Просто стоят судьи, отмечают. Не добежал — две минуты штрафа за каждый не пройденный круг. Перебежал — твои проблемы. То есть он виноват сам.

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— Кугаевский говорит, что был человек в сборной, который считал круги.

— Какие круги, кто считал? Не было такого. Считают судьи.

— В бытность вашей работы тренером сборной, вы замечали у Гараничева проблемы с самодисциплиной?

— Он сейчас взбудораженный, очень переживает старты. Где-то его клинит, может быть, поэтому такие отклонения, которые мешают. Спортсмен талантливый, сильный, может бежать, стрелять. Но высокий результат ему такие моменты показать не дают.

— Может, психолога нанять?

— Очень сложно найти психолога, который понимал бы в биатлоне. Вот в чем причина. Тренер должен быть и психологом.

— У других сборных штатных психологов нет?

— Такого не было, нет. Бьорндален когда-то нанимал психолога, но у спортсменов ниже рангом такого нет.

Евгений Гараничев | Источник: РИА

Чудов, Круглов, Кайшева

Самым знаменитым сбоем при подсчете штрафных кругов до истории с Гараничевым была ошибка Максима Чудова на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2011 году. На одном из рубежей масс-старта российских биатлонист промахнулся четыре раза, потерял счет штрафным кругам и намотал один лишний. Затем Чудов допустил еще четыре промаха и пришел к финишу на последнем 30-м месте, проиграв победителю 6 минут 17 секунд. А вот Николай Круглов в 2007 году на этапе Кубка мира в Поклюке не заметил одного своего промаха, решил, что закрыл все мишени, и не пошел на штрафной круг. В той гонке преследования Круглов финишировал третьим, но судьи добавили к его времени две минуты, и он опустился на 24-е место.

Совсем недавно, на Олимпиаде в Пхенчхане Ульяна Кайшева в гонке преследования не прошла один из пяти штрафных кругов. К ее результату, согласно правилам, были добавлены две минуты, и она в итоге заняла 38-е место. Все эти истории стали возможными из-за личных ошибок спортсменов. Если тренеры когда-то и корректировали прохождение штрафных кругов, то делали это очень давно. Кстати, на стрельбище тренерские подсказки официально запрещены — за них можно заработать дисквалификацию.