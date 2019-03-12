Чемпионка мира высказалась об отношениях Логинова с Фуркадом и Бе

«Как Александру реагировать на давление “друзей” Фуркада, Бе и других? Они же на него не нападают. Чего ему с ними обниматься? Это его братья или кто?! Зачем с ними родниться? Я этого не понимаю. Саша завоевал медаль для страны. Вся Россия за него радуется. После таких нападок выиграть серебро и доказать, что он сильный, — это дорогого стоит», — заявила Зайцева.