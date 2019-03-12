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00:59 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпионка мира высказалась об отношениях Логинова с Фуркадом и Бе

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева высказалась об отношениях россиянина Александра Логинова с французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Йоханнесом Бе, передает «Спорт день за днем».

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Источник: РИА "Новости"

Логинов часто подвергается критике этих спортсменов из-за своего допингового прошлого — россиянин отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил.

«Как Александру реагировать на давление “друзей” Фуркада, Бе и других? Они же на него не нападают. Чего ему с ними обниматься? Это его братья или кто?! Зачем с ними родниться? Я этого не понимаю. Саша завоевал медаль для страны. Вся Россия за него радуется. После таких нападок выиграть серебро и доказать, что он сильный, — это дорогого стоит», — заявила Зайцева.

Логинов выиграл серебро в спринтерской гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

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