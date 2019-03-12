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12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко откроет индивидуальную гонку ЧМ в Эстерсунде

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После небольшого перерыва в шведском Эстерсунде сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первой на старт женской индивидуальной гонки на 15 км с четырьмя огневыми рубежами выйдет нынешний лидер белорусской сборной Ирина Кривко. Кроме нее сегодня выступят еще 3 представительницы Беларуси: Динара Алимбекова (6-й стартовый номер), Ирина Кручинкина (43), Елена Кручинкина (77). Всего в стартовый протокол включены 95 биатлонисток. Гонка начнется в 17.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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В первые 4 дня мирового первенства белорусские стреляющие лыжники выступили неудачно. В смешанной эстафете Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников заняли 13-е место, отстав от победителей норвежцев почти на 4 минуты. В женском спринте на 7,5 км лучшей из белорусских биатлонисток была Динара Алимбекова, у которой 13-е итоговое место, в гонке преследования на 10 км она опустилась на 35-е место, а Ирина Кривко финишировала 33-й. У мужчин в спринте на 10 км лучшим из белорусов оказался Владимир Чепелин — 40-е место, в пасьюте на 12,5 км он занял 41-ю итоговую позицию.

Командный медальный зачет возглавляет сборная Норвегии, у которой 5 наград (2 серебра, 3 бронзы), команда Германии имеет 4 медали (1, 1, 2). По одной золотой медали у сборных Украины и Словакии, у россиян одно серебро, у французов две бронзы, итальянцы завоевали одну бронзовую медаль.

Расписание остальных стартов чемпионата планеты:

13 марта — мужская индивидуальная гонка на 20 км;.

14 марта — сингл-микст;.

16 марта — женская эстафета 4×6 км, мужская эстафета 4×7,5 км;.

17 марта — женский масс-старт на 12,5 км, мужской масс-старт на 15 км.

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