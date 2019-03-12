Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости. Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.