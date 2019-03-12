Текущие события
Биатлон. Биатлон
17:30
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
8.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
16Группы поддержки хоккейных команд в Кубке Гагарина
12Самые красивые спортсменки Универсиады
19:30 (мск), источник: Р-Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости. Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Эберг, отстрелявшая без промахов, стала первой с временем 43 минуты 10,4 секунды. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (+23,6 секунды; 0 промахов), третье — француженка Жюстин Бреза (+32,5 секунды; 1 промах).

Лучшая из россиянок Лариса Куклина стала 16-й (+2 минуты 53,7 секунды; 1 промах), Екатерина Юрлова-Перхт — 17-й (+3.01,3; 3), Светлана Миронова — 33-й (+4.16,0; 5), Ульяна Кайшева — 60-й (+6.43,0; 6).

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Очередная катастрофа в женской сборной России по биатлону
Топ-трансферы. Как Перес уговорил Зидана вернуться в «Реал»
Большунов уступил Клебо без боя. Желтая майка опять у норвежца
Самые красивые болельщицы на Универсиаде (фото)
Мальчик в Кении обожает Озила. Месут выслал ему форму и бутсы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь