Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости. Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости. Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Эберг, отстрелявшая без промахов, стала первой с временем 43 минуты 10,4 секунды. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (+23,6 секунды; 0 промахов), третье — француженка Жюстин Бреза (+32,5 секунды; 1 промах).
Лучшая из россиянок Лариса Куклина стала 16-й (+2 минуты 53,7 секунды; 1 промах), Екатерина