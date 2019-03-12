Кайшева об индивидуальной гонке на ЧМ: Ход хороший, результат плохой
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
Во вторник Кайшева финишировала на 60-м месте в индивидуальной гонке на 15 км, допустив по ходу дистанции шесть промахов.
«Результат плохой, но гонка хорошая. Мне понравилось мое передвижение по дистанции. Если бы попала в десятку, была бы счастлива, но, к сожалению, этого не получилось. Пока не могу с уверенностью сказать, что пошло не так со стрельбой, для этого нужно поговорить с тренерами, но мне кажется, что я просто неправильно сделала поправку на ветер», — сказала Кайшева журналистам.
«Я готовилась стартовать в Эстерсунде только в индивидуальной гонке и, конечно, это тяжеловато — выходить на старт, понимая, что есть только один шанс. Будет ли у меня второй, я просто не знаю», — добавила спортсменка.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|43.10,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+23,6
|3
|Жюстин Бреза
|Франция
|+32,5
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+39,5
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+45,5
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,9
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+53,7
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.06,7
|9
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.59,5
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+02.04,6