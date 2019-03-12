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19:36 (мск), источник: Р-Спорт

Кайшева об индивидуальной гонке на ЧМ: Ход хороший, результат плохой

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что, несмотря на неудовлетворительный результат, ей понравился ход, показанный в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

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Источник: Р-Спорт

Во вторник Кайшева финишировала на 60-м месте в индивидуальной гонке на 15 км, допустив по ходу дистанции шесть промахов.

«Результат плохой, но гонка хорошая. Мне понравилось мое передвижение по дистанции. Если бы попала в десятку, была бы счастлива, но, к сожалению, этого не получилось. Пока не могу с уверенностью сказать, что пошло не так со стрельбой, для этого нужно поговорить с тренерами, но мне кажется, что я просто неправильно сделала поправку на ветер», — сказала Кайшева журналистам.

«Я готовилась стартовать в Эстерсунде только в индивидуальной гонке и, конечно, это тяжеловато — выходить на старт, понимая, что есть только один шанс. Будет ли у меня второй, я просто не знаю», — добавила спортсменка.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
12.03.2019 17:30Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция43.10,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+23,6
3Жюстин БрезаФранцияФранция+32,5
4Лаура ДальмайерГерманияГермания+39,5
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+45,5
6Мона БрорссонШвецияШвеция+49,9
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+53,7
8Доротея ВирерИталияИталия+01.06,7
9Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.59,5
10Анастасия МеркушинаУкраинаУкраина+02.04,6
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