Кайшева об индивидуальной гонке на ЧМ: Ход хороший, результат плохой

«Результат плохой, но гонка хорошая. Мне понравилось мое передвижение по дистанции. Если бы попала в десятку, была бы счастлива, но, к сожалению, этого не получилось. Пока не могу с уверенностью сказать, что пошло не так со стрельбой, для этого нужно поговорить с тренерами, но мне кажется, что я просто неправильно сделала поправку на ветер», — сказала Кайшева журналистам.