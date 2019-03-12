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19:57 (мск), источник: Р-Спорт

Куклина недовольна состоянием и результатом в индивидуальной гонке на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Лариса Куклина сказала, что осталась недовольна своим выступлением в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

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Источник: Р-Спорт

Во вторник Куклина в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показала лучший результат среди россиянок, став 16-й. Биатлонистка дебютировала на мировых первенствах.

«Выступлением недовольна. Я рассчитывала на более высокое место — на топ-6 как минимум. Что-то пошло не так, я не знаю… Приехав на чемпионат мира, у меня было хорошее самочувствие. Даже накануне у меня было хорошее состояние. А что сейчас произошло с моими мышцами, я не знаю. Меня с первого круга повязало. Надо пообщаться с тренерами», — сказала Куклина журналистам.

«Изначально я не знала, поеду ли на чемпионат мира. Ведь сезон был скомканным, было мало стартов, я все проболела. Я была рада, когда узнала о своей поездке в Швецию. Так и рассчитывала, что поставят в индивидуальной гонке. Насчет эстафет я ни с кем не общалась», — добавила она.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
12.03.2019 17:30Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция43.10,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+23,6
3Жюстин БрезаФранцияФранция+32,5
4Лаура ДальмайерГерманияГермания+39,5
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+45,5
6Мона БрорссонШвецияШвеция+49,9
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+53,7
8Доротея ВирерИталияИталия+01.06,7
9Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.59,5
10Анастасия МеркушинаУкраинаУкраина+02.04,6
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