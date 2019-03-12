Куклина недовольна состоянием и результатом в индивидуальной гонке на ЧМ

Источник: Р-Спорт

Во вторник Куклина в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показала лучший результат среди россиянок, став 16-й. Биатлонистка дебютировала на мировых первенствах.

«Выступлением недовольна. Я рассчитывала на более высокое место — на топ-6 как минимум. Что-то пошло не так, я не знаю… Приехав на чемпионат мира, у меня было хорошее самочувствие. Даже накануне у меня было хорошее состояние. А что сейчас произошло с моими мышцами, я не знаю. Меня с первого круга повязало. Надо пообщаться с тренерами», — сказала Куклина журналистам.