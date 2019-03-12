Куклина недовольна состоянием и результатом в индивидуальной гонке на ЧМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
Во вторник Куклина в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показала лучший результат среди россиянок, став 16-й. Биатлонистка дебютировала на мировых первенствах.
«Выступлением недовольна. Я рассчитывала на более высокое место — на топ-6 как минимум.
«Изначально я не знала, поеду ли на чемпионат мира. Ведь сезон был скомканным, было мало стартов, я все проболела. Я была рада, когда узнала о своей поездке в Швецию. Так и рассчитывала, что поставят в индивидуальной гонке. Насчет эстафет я ни с кем не общалась», — добавила она.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|43.10,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+23,6
|3
|Жюстин Бреза
|Франция
|+32,5
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+39,5
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+45,5
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,9
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+53,7
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.06,7
|9
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.59,5
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+02.04,6