Привет от Пихлера! Эберг добавила олимпийскому золоту победу на ЧМ
В женской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде победила 23-летняя шведка Ханна Эберг, годом ранее взявшая в этом же виде программы олимпийское золото.
В женской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде победила 23-летняя шведка Ханна Эберг, годом ранее взявшая в этом же виде программы олимпийское золото.
Несмотря на всю критику якобы скучных индивидуальных гонок, именно здесь концентрируются главные сенсации на больших турнирах. Взять только последние турниры — на ЧМ-2017 победил американец Лоуэлл Бэйли, на Олимпиаде-2018 у женщин выиграла на тот момент малоизвестная 22-летняя подопечная Вольфганга Пихлера Ханна Эберг.
На экваторе чемпионата мира погода в Эстерсунде начала меняться — на смену снегу и туману пришла ясная погода, трассу заметно подморозило. К тому же, несмотря на будний день, организаторы поставили гонку на 15.30 по местному времени, так что даже солнечные лучи не должны были мешать стрельбе — закат на шведском севере наступает сейчас только в 17.53.
Еще одной сенсацией чемпионатов мира в индивидуальных гонках была победа нашей Екатерины Юрловой. В 2015 году она одержала одну из главных побед для современного российского биатлона, стартовав в Контиолахти на похожей морозной трассе 93-й. И тогда глянец и идеальная стрельба помогли ей сотворить сенсацию.
Теперь наша главная надежда была одной из забойщиц, уйдя на трассу под 5-м стартовым номером. Но гонка для России закончилась примерно через 20 минут. Юрлова допустила два промаха на двух первых рубежах. Теперь можно было верить разве что в очередное чудо из 90-х номеров. Последней, 95-й, кстати, должна была стартовать Лариса Куклина .
Она, что интересно, и стала лучшей из россиянок, финишировав на 16-м месте с одним промахом. За Юрлову в разы обиднее: даже с тремя неточными выстрелами она стала 17-й. Чистая же стрельба принесла бы ей серебряную медаль. Ульяна Кайшева откровенно провалилась, сумев с трудом залезть в шестой десяток. Миронова показала пятую скорость на трассе — слова президента СБР Владимир Драчева о хорошей готовности команды, признаем, справедливы. Но что толку, если в итоге Миронова стала лишь 33-й, промахнувшись пять раз?
А несильный, но порывистый и разнонаправленный шведский ветер продолжал собирать скальпы.
Сразу выбыла из борьбы Анастасия Кузьмина. Темп реактивного истребителя в начале гонки обернулся четырьмя промахами. Впрочем, после героического золота в спринте вопреки болезни этот чемпионат уже можно считать для Кузьминой успешным. Следом за ней отсеялась Кайса Мякяряйнен. Дрогнули даже немки — Франциска Пройс и Франциска Хильдебранд. Могла спасти Германию невероятная Лаура Дальмайер, которая гналась за 12-й медалью чемпионатов мира и рекордом Магдалены Форсберг — но промах на третьем рубеже и не лучший ход свели усилия на нет.
В итоге претендентками на золото могли стать только те, кто чисто прошел все рубежи. И здесь снова блеснули подопечные великого Вольфганга Пихлера. На медали потенциально шли сразу три девушки из возглавляемой им сборной Швеции — Линн Перссон, Мона Брурссон и Оберг. И последняя подтвердила свою олимпийскую победу. Причем она не только спокойно отработала все четыре рубежа, но и пробежала умеющую «убивать» трассу в Эстерсунде с солидным 14-м временем. Ближайшую соперницу — Дальмайер — она опередила на 40 секунд.
Результат Эберг в концовке гонки пытались штурмовать лидер Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци и француженка Жюстин Бреза, но первая даже с нулем на рубежах на крутых шведских подъемах оказалась слабее хозяйки трассы, которая здесь тренируется. Вторая отобрала у себя золото промахом на последней стойке.
Кажется, Пихлер, которого так любили хаять в России, воспитал новое шведское биатлонное поколение, которое способно в перспективе достичь тех же высот, что и в свое время Форсберг, побеждавшая на чемпионатах мира шесть раз. Ему просто нужно было время.
Расписание гонок чемпионата мира
13 марта. 18.10. Индивидуальная гонка, мужчины.
14 марта. 19.10. Одиночная смешанная эстафета
16 марта. 15.15. Эстафета, женщины. 18.30. Эстафета, мужчины.
17 марта. 15.15.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|43.10,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+23,6
|3
|Жюстин Бреза
|Франция
|+32,5
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+39,5
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+45,5
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,9
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+53,7
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.06,7
|9
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.59,5
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+02.04,6