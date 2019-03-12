Привет от Пихлера! Эберг добавила олимпийскому золоту победу на ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

Скучные" индивидуальные гонки

Несмотря на всю критику якобы скучных индивидуальных гонок, именно здесь концентрируются главные сенсации на больших турнирах. Взять только последние турниры — на ЧМ-2017 победил американец Лоуэлл Бэйли, на Олимпиаде-2018 у женщин выиграла на тот момент малоизвестная 22-летняя подопечная Вольфганга Пихлера Ханна Эберг.

На экваторе чемпионата мира погода в Эстерсунде начала меняться — на смену снегу и туману пришла ясная погода, трассу заметно подморозило. К тому же, несмотря на будний день, организаторы поставили гонку на 15.30 по местному времени, так что даже солнечные лучи не должны были мешать стрельбе — закат на шведском севере наступает сейчас только в 17.53.

Еще одной сенсацией чемпионатов мира в индивидуальных гонках была победа нашей Екатерины Юрловой. В 2015 году она одержала одну из главных побед для современного российского биатлона, стартовав в Контиолахти на похожей морозной трассе 93-й. И тогда глянец и идеальная стрельба помогли ей сотворить сенсацию.

Ветер отсеял фаворитов

Теперь наша главная надежда была одной из забойщиц, уйдя на трассу под 5-м стартовым номером. Но гонка для России закончилась примерно через 20 минут. Юрлова допустила два промаха на двух первых рубежах. Теперь можно было верить разве что в очередное чудо из 90-х номеров. Последней, 95-й, кстати, должна была стартовать Лариса Куклина .

Она, что интересно, и стала лучшей из россиянок, финишировав на 16-м месте с одним промахом. За Юрлову в разы обиднее: даже с тремя неточными выстрелами она стала 17-й. Чистая же стрельба принесла бы ей серебряную медаль. Ульяна Кайшева откровенно провалилась, сумев с трудом залезть в шестой десяток. Миронова показала пятую скорость на трассе — слова президента СБР Владимир Драчева о хорошей готовности команды, признаем, справедливы. Но что толку, если в итоге Миронова стала лишь 33-й, промахнувшись пять раз?

А несильный, но порывистый и разнонаправленный шведский ветер продолжал собирать скальпы.

Сразу выбыла из борьбы Анастасия Кузьмина. Темп реактивного истребителя в начале гонки обернулся четырьмя промахами. Впрочем, после героического золота в спринте вопреки болезни этот чемпионат уже можно считать для Кузьминой успешным. Следом за ней отсеялась Кайса Мякяряйнен. Дрогнули даже немки — Франциска Пройс и Франциска Хильдебранд. Могла спасти Германию невероятная Лаура Дальмайер, которая гналась за 12-й медалью чемпионатов мира и рекордом Магдалены Форсберг — но промах на третьем рубеже и не лучший ход свели усилия на нет.

Пихлер все всем доказал

В итоге претендентками на золото могли стать только те, кто чисто прошел все рубежи. И здесь снова блеснули подопечные великого Вольфганга Пихлера. На медали потенциально шли сразу три девушки из возглавляемой им сборной Швеции — Линн Перссон, Мона Брурссон и Оберг. И последняя подтвердила свою олимпийскую победу. Причем она не только спокойно отработала все четыре рубежа, но и пробежала умеющую «убивать» трассу в Эстерсунде с солидным 14-м временем. Ближайшую соперницу — Дальмайер — она опередила на 40 секунд.

Результат Эберг в концовке гонки пытались штурмовать лидер Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци и француженка Жюстин Бреза, но первая даже с нулем на рубежах на крутых шведских подъемах оказалась слабее хозяйки трассы, которая здесь тренируется. Вторая отобрала у себя золото промахом на последней стойке.

Кажется, Пихлер, которого так любили хаять в России, воспитал новое шведское биатлонное поколение, которое способно в перспективе достичь тех же высот, что и в свое время Форсберг, побеждавшая на чемпионатах мира шесть раз. Ему просто нужно было время.

Расписание гонок чемпионата мира