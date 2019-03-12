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20:29 (мск), источник: Р-Спорт

Эберг: Эмоции от победы на ЧМ реально другие, чем были после триумфа на ОИ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Шведская биатлонистка Ханна Эберг призналась, что эмоции от победы на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде отличаются от тех, которые она испытала после триумфа на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Источник: Р-Спорт

Эберг во вторник выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде, принеся сборной Швеции первую медаль домашнего турнира. Биатлонистка побеждала на этой дистанции на чемпионате Европы-2019 и Олимпиаде-2018.

«Год назад, когда я выиграли индивидуальную гонку (на Олимпийских играх), это было слишком внезапно. Тогда тоже было много эмоций, но сейчас они реально другие. Год — достаточно большой срок, чтобы осознать всю степень ответственности, так что в Эстерсунде для меня все было по-другому: я прекрасно понимала, чего ждут от меня болельщики, чего ждет моя семья, стоя на трибуне, и скажу честно: очень горжусь собой», — сказала Эберг журналистам.

Спортсменка подчеркнула важность победы на домашнем чемпионате мира. «У меня были неплохие гонки в этом сезоне, в том числе первые две в Эстерсунде, но они оказались не настолько хороши, чтобы считать их классными. Задача в индивидуальной гонке сводилась к тому, чтобы сфокусироваться на стрельбе, и это удалось. Я очень счастлива, что сумела победить на этом совершенно особенном для меня чемпионате — дома. Это очень много для меня значит, поэтому и эмоций море», — отметила она.

«После гонки преследования, где я стала пятой с пятью промахами, мы провели очень хорошую тренировку с упором на стрельбу. Так что сегодня я была в достаточной степени уверена в себе на рубежах», — продолжила Эберг.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
12.03.2019 17:30Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция43.10,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+23,6
3Жюстин БрезаФранцияФранция+32,5
4Лаура ДальмайерГерманияГермания+39,5
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+45,5
6Мона БрорссонШвецияШвеция+49,9
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+53,7
8Доротея ВирерИталияИталия+01.06,7
9Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.59,5
10Анастасия МеркушинаУкраинаУкраина+02.04,6
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