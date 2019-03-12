Эберг: Эмоции от победы на ЧМ реально другие, чем были после триумфа на ОИ

Источник: Р-Спорт

Эберг во вторник выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде, принеся сборной Швеции первую медаль домашнего турнира. Биатлонистка побеждала на этой дистанции на чемпионате Европы-2019 и Олимпиаде-2018.

«Год назад, когда я выиграли индивидуальную гонку (на Олимпийских играх), это было слишком внезапно. Тогда тоже было много эмоций, но сейчас они реально другие. Год — достаточно большой срок, чтобы осознать всю степень ответственности, так что в Эстерсунде для меня все было по-другому: я прекрасно понимала, чего ждут от меня болельщики, чего ждет моя семья, стоя на трибуне, и скажу честно: очень горжусь собой», — сказала Эберг журналистам.

Спортсменка подчеркнула важность победы на домашнем чемпионате мира. «У меня были неплохие гонки в этом сезоне, в том числе первые две в Эстерсунде, но они оказались не настолько хороши, чтобы считать их классными. Задача в индивидуальной гонке сводилась к тому, чтобы сфокусироваться на стрельбе, и это удалось. Я очень счастлива, что сумела победить на этом совершенно особенном для меня чемпионате — дома. Это очень много для меня значит, поэтому и эмоций море», — отметила она.