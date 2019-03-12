Текущие события
Биатлон. Биатлон
17:30
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
7.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
8.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
16Группы поддержки хоккейных команд в Кубке Гагарина
12Самые красивые спортсменки Универсиады
20:33 (мск), источник: Р-Спорт

Юрлова-Перхт: Физически я подошла к чемпионату мира в оптимальной форме

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила РИА Новости, что физически к чемпионату мира в шведском Эстерсунде она подошла в оптимальной форме.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Во вторник Юрлова-Перхт в индивидуальной гонке допустила три промаха и финишировала 17-й. Биатлонистка выигрывала чемпионат мира в этой дисциплине в 2015 году. На проходящем чемпионате мира Юрлова-Перхт стала восьмой в спринте (один промах) и 19-й в пасьюте (семь промахов). В составе сборной России биатлонистка также заняла четвертое место в смешанной эстафете, отстреляв чисто на своих рубежах.

«Это биатлон, поэтому бежишь, работаешь, надеешься… А то, что происходит, далеко не всегда зависит от тебя. Иногда это действительно какие-то недочеты в тренировке, иногда — погода или работа лыж. В принципе, я довольна своим ходом, удавалось поддерживать очень высокий темп, о чем мне говорили тренеры по ходу трассы. А вот рассуждать с позиции “если бы” — это вообще не в моих привычках. “Если бы” — это уже не про биатлон», — сказала Юрлова-Перхт.

«Думаю, что физически я подошла к чемпионату мира в оптимальной форме. Не стала бы говорить, что мой конек — это исключительно индивидуальная гонка. При хорошей стрельбе и быстром беге можно рассчитывать на успех в любом виде программы», — продолжила собеседница агентства.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
12.03.2019 17:30Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция43.10,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+23,6
3Жюстин БрезаФранцияФранция+32,5
4Лаура ДальмайерГерманияГермания+39,5
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+45,5
6Мона БрорссонШвецияШвеция+49,9
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+53,7
8Доротея ВирерИталияИталия+01.06,7
9Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.59,5
10Анастасия МеркушинаУкраинаУкраина+02.04,6
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
22 ножа на дерби. Три истории тура в РПЛ, которые вы пропустили
Вратарь из Америки чуть не лишил Россию золота Универсиады
Очередная катастрофа в женской сборной России по биатлону
Топ-трансферы. Как Перес уговорил Зидана вернуться в «Реал»
Большунов уступил Клебо без боя. Желтая майка опять у норвежца
Самые красивые болельщицы на Универсиаде (фото)
Мальчик в Кении обожает Озила. Месут выслал ему форму и бутсы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь