Юрлова-Перхт: Физически я подошла к чемпионату мира в оптимальной форме
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
Во вторник
«Это биатлон, поэтому бежишь, работаешь, надеешься… А то, что происходит, далеко не всегда зависит от тебя. Иногда это действительно
«Думаю, что физически я подошла к чемпионату мира в оптимальной форме. Не стала бы говорить, что мой конек — это исключительно индивидуальная гонка. При хорошей стрельбе и быстром беге можно рассчитывать на успех в любом виде программы», — продолжила собеседница агентства.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|43.10,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+23,6
|3
|Жюстин Бреза
|Франция
|+32,5
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+39,5
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+45,5
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,9
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+53,7
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.06,7
|9
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.59,5
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+02.04,6