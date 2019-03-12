Юрлова-Перхт: Физически я подошла к чемпионату мира в оптимальной форме

Источник: Р-Спорт

Во вторник Юрлова-Перхт в индивидуальной гонке допустила три промаха и финишировала 17-й. Биатлонистка выигрывала чемпионат мира в этой дисциплине в 2015 году. На проходящем чемпионате мира Юрлова-Перхт стала восьмой в спринте (один промах) и 19-й в пасьюте (семь промахов). В составе сборной России биатлонистка также заняла четвертое место в смешанной эстафете, отстреляв чисто на своих рубежах.

«Это биатлон, поэтому бежишь, работаешь, надеешься… А то, что происходит, далеко не всегда зависит от тебя. Иногда это действительно какие-то недочеты в тренировке, иногда — погода или работа лыж. В принципе, я довольна своим ходом, удавалось поддерживать очень высокий темп, о чем мне говорили тренеры по ходу трассы. А вот рассуждать с позиции “если бы” — это вообще не в моих привычках. “Если бы” — это уже не про биатлон», — сказала Юрлова-Перхт.