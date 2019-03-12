Кузьмина: Индивидуальную гонку на ЧМ рассматривала в качестве тренировки
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий
Трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина на чемпионате мира, проходящем, в шведском Эстерсунде испытывает проблемы со здоровьем. Несмотря на это, она смогла впервые в карьере выиграть золото в спринте в рамках ЧМ. После пасьюта Кузьмина заявляла, что ее участие в индивидуальной гонке
«Самочувствие нормальное. Если бы было плохо, то не решили бы бежать гонку. Улучшения в состоянии есть. Сейчас посмотрим за состоянием после гонки. Как успела восстановиться за два дня? Видимо, настолько сильный организм, иммунитет борется. Весь понедельник провела в постели в номере, лечилась. Утром в день гонки увидела улучшения, и мы договорились пройти индивидуальную гонку как тренировку», — сказала Кузьмина.
«Я и так планировала на вторник тренировочный процесс, и не было бы меньше 15 км. Хотя я больше недели живу в таком формате — лежу и лечусь, и бегаю гонки. Это плохо, потому что организму нужны и тренировки. Вот в индивидуалке мы собирались проехаться 15 км. Если получилось бы хорошо стрелять, то на последнем круге ускорилась. Но, к сожалению, после первой стрельбы уже не за что было бороться (4 промаха на первом рубеже)», — продолжила собеседница агентства.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|43.10,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+23,6
|3
|Жюстин Бреза
|Франция
|+32,5
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+39,5
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+45,5
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,9
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+53,7
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.06,7
|9
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.59,5
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+02.04,6