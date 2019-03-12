Кузьмина: Индивидуальную гонку на ЧМ рассматривала в качестве тренировки

Источник: Р-Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина на чемпионате мира, проходящем, в шведском Эстерсунде испытывает проблемы со здоровьем. Несмотря на это, она смогла впервые в карьере выиграть золото в спринте в рамках ЧМ. После пасьюта Кузьмина заявляла, что ее участие в индивидуальной гонке из-за состояния здоровья находится под большим вопросом. Во вторник словачка приняла участие в этой дисциплине и заняла 58-е место с семью промахами.

«Самочувствие нормальное. Если бы было плохо, то не решили бы бежать гонку. Улучшения в состоянии есть. Сейчас посмотрим за состоянием после гонки. Как успела восстановиться за два дня? Видимо, настолько сильный организм, иммунитет борется. Весь понедельник провела в постели в номере, лечилась. Утром в день гонки увидела улучшения, и мы договорились пройти индивидуальную гонку как тренировку», — сказала Кузьмина.