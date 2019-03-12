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20:53 (мск), источник: Р-Спорт

Кузьмина: Индивидуальную гонку на ЧМ рассматривала в качестве тренировки

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 12 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила РИА Новости, что чувствует себя значительно лучше, а индивидуальную гонку на чемпионате мира рассматривала в качестве тренировки.

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Источник: Р-Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина на чемпионате мира, проходящем, в шведском Эстерсунде испытывает проблемы со здоровьем. Несмотря на это, она смогла впервые в карьере выиграть золото в спринте в рамках ЧМ. После пасьюта Кузьмина заявляла, что ее участие в индивидуальной гонке из-за состояния здоровья находится под большим вопросом. Во вторник словачка приняла участие в этой дисциплине и заняла 58-е место с семью промахами.

«Самочувствие нормальное. Если бы было плохо, то не решили бы бежать гонку. Улучшения в состоянии есть. Сейчас посмотрим за состоянием после гонки. Как успела восстановиться за два дня? Видимо, настолько сильный организм, иммунитет борется. Весь понедельник провела в постели в номере, лечилась. Утром в день гонки увидела улучшения, и мы договорились пройти индивидуальную гонку как тренировку», — сказала Кузьмина.

«Я и так планировала на вторник тренировочный процесс, и не было бы меньше 15 км. Хотя я больше недели живу в таком формате — лежу и лечусь, и бегаю гонки. Это плохо, потому что организму нужны и тренировки. Вот в индивидуалке мы собирались проехаться 15 км. Если получилось бы хорошо стрелять, то на последнем круге ускорилась. Но, к сожалению, после первой стрельбы уже не за что было бороться (4 промаха на первом рубеже)», — продолжила собеседница агентства.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
12.03.2019 17:30Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция43.10,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+23,6
3Жюстин БрезаФранцияФранция+32,5
4Лаура ДальмайерГерманияГермания+39,5
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+45,5
6Мона БрорссонШвецияШвеция+49,9
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+53,7
8Доротея ВирерИталияИталия+01.06,7
9Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.59,5
10Анастасия МеркушинаУкраинаУкраина+02.04,6
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