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22:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пихлер — великий человек»! Швеция ликует, Россия вздыхает

Известный специалист принес своей команде золото на домашнем чемпионате мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Шведам вплоть до вторника на домашнем турнире совершенно не везло. Йеспер Нелин лишил команду медали в смешанной эстафете, Ханна Эберг в спринте всего лишь 0,6 проиграла в борьбе за бронзу Лауре Дальмайер, пятой в той гонке стала Мона Брорссон, а в преследовании она же должна была железно побеждать, но придя с солидным отрывом на последнюю стрельбу, промахнулась аж четырежды.

Главный тренер шведок сильно переживал эти неудачи. Для него нынешний турнир — лебединая песня. По окончании сезона Пихлер завершит тренерскую карьеру. И в каждой из гонок Вольфганг выкладывается как в последний раз. 64-летний специалист бежит в подъемы, подгоняя своих подопечных, с таким остервенением, что пресс-центр каждый раз замирает. После пяти безмедальных стартов он как мантру повторял одно и тоже: «Потерпите, все будет».

И на шведскую улицу пришел праздник. Не просто медаль. Золото! Надо признать, совершенно неслучайное. Ведь и в Пхенчхане-2018 у команды Пихлера было четыре призовых места, две из которых высшей пробы.

А если бы ему дали нормально поработать в России?

Героиней вторника стала 23-летняя Ханна Эберг. Спортсменка, которая в 2016-м году блистала на юниорском чемпионате мира, привозя по 1,5 минуты Кристине Резцовой (все еще молодой и перспективной по нашим меркам), а в прошлом году выстрелила в Пхенчхане, доказала неслучайность своей олимпийской победы. В нынешнем сезоне шведка идет шестой в общем зачете Кубка мира, выиграла свою коронную индивидуалку на чемпионате Европы, а теперь вот без единого промаха и в отличном темпе прошла тяжелейшие 15 км в Эстерсунде.

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К своим 23 годам Эберг собрала практически все титулы в биатлоне. Осталась разве что победа в общем зачете Кубка мира. Которая, если так будет продолжаться дальше, не за горами.

Что интересно, сама спортсменка напрямую связывает свои успехи с работой с Пихлером. Пресс-атташе шведской команды уже уводил ее с пресс-конференции, но, услышав мой вопрос о вкладе главного тренера в победу, Ханна остановилась.

— Вольфганг — особенный, — расцвела она в улыбке. — Он реально крутой! Это великий человек! Он из тех людей, которые составляют тренировочные программы, дающие реальный результат. Для меня он приготовил специальную индивидуальную подводку к этому чемпионата мира.

Нам остается только гадать, что было бы, если бы Пихлеру в свое время дали нормально поработать с российской сборной. Немецкий специалист не раз с недоумением и грустью вспоминал в различных интервью, что в сборную-то его позвали, но никакой поддержки от отечественных специалистов он так не получил. Больше того, его зона ответственности в подготовке с каждым сезоном только уменьшалась.

В Швеции у него полный карт-бланш. И вот наглядная статистика. В индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Лариса Куклина — у нее 16-е место. Зато в топ-15 сразу три шведки…

Губерниев: Пихлеру — респект!

Вскоре после гонки мы встретились с известным телеведущим Дмитрием Губерниевым, у которого с Вольфгангом Пихлером долгая и непростая история взаимоотношений.

— Еще раз хочу сказать о том, что Пихлер по-настоящему сформировался только в последние два года, — отметил Губерниев. — Сформировался — как тренер чемпионов. Ханна Эберг — это как раз та редкая история, когда из перспективного юниора удается вылепить прославленного и уже в близкого к великому спортсмена.

В предыдущие годы было много различных нюансов. Анна Карин Зидек, например, пришла из лыж. Ее не нужно было учить бегать, только стрелять. А Пихлер — не тренер по стрельбе. Хелена Экхольм и Магдалена Форсберг ни черта не выиграли на Олимпиадах. Про работу со сборной России даже говорить не хочу.

В последние же годы стало видно: тесто подошло и пирог будет вкусным. Вместе с тем не стоит забывать, что в шведской команде огромное количество специалистов. У них есть старший тренер по женщинам, прекрасная сервис-команда (и в лыжах, и в биатлоне в этом плане шведы впереди всех). А стрельба? Что в Пхенчхане, что здесь — это абсолютно уникальная история. Какая тонкая у них в этом плане ведется работа!

Важен и еще момент — самосознание спортсмена. У Ханны оно как у зрелого профессионала. Она же сама отказалась на время чемпионата мира от соцсетей, от прогулок и вообще всякой связи с внешним миром. Сконцентрировалась только на своих выступлениях.

Но все равно я хочу сказать: Пихлеру — респект! Молодец. А Эберг — настоящая звезда!

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
12.03.2019 17:30Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция43.10,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+23,6
3Жюстин БрезаФранцияФранция+32,5
4Лаура ДальмайерГерманияГермания+39,5
5Паулина ФиалковаСловакияСловакия+45,5
6Мона БрорссонШвецияШвеция+49,9
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+53,7
8Доротея ВирерИталияИталия+01.06,7
9Селина ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.59,5
10Анастасия МеркушинаУкраинаУкраина+02.04,6
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