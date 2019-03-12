«Пихлер — великий человек»! Швеция ликует, Россия вздыхает
Известный специалист принес своей команде золото на домашнем чемпионате мира.
Известный специалист принес своей команде золото на домашнем чемпионате мира.
Шведам вплоть до вторника на домашнем турнире совершенно не везло. Йеспер Нелин лишил команду медали в смешанной эстафете, Ханна Эберг в спринте всего лишь 0,6 проиграла в борьбе за бронзу Лауре Дальмайер, пятой в той гонке стала Мона Брорссон, а в преследовании она же должна была железно побеждать, но придя с солидным отрывом на последнюю стрельбу, промахнулась аж четырежды.
Главный тренер шведок сильно переживал эти неудачи. Для него нынешний турнир — лебединая песня. По окончании сезона Пихлер завершит тренерскую карьеру. И в каждой из гонок Вольфганг выкладывается как в последний раз. 64-летний специалист бежит в подъемы, подгоняя своих подопечных, с таким остервенением, что
И на шведскую улицу пришел праздник. Не просто медаль. Золото! Надо признать, совершенно неслучайное. Ведь и в Пхенчхане-2018 у команды Пихлера было четыре призовых места, две из которых высшей пробы.
Героиней вторника стала 23-летняя Ханна Эберг. Спортсменка, которая в 2016-м году блистала на юниорском чемпионате мира, привозя по 1,5 минуты Кристине Резцовой (все еще молодой и перспективной по нашим меркам), а в прошлом году выстрелила в Пхенчхане, доказала неслучайность своей олимпийской победы. В нынешнем сезоне шведка идет шестой в общем зачете Кубка мира, выиграла свою коронную индивидуалку на чемпионате Европы, а теперь вот без единого промаха и в отличном темпе прошла тяжелейшие 15 км в Эстерсунде.
К своим 23 годам Эберг собрала практически все титулы в биатлоне. Осталась разве что победа в общем зачете Кубка мира. Которая, если так будет продолжаться дальше, не за горами.
Что интересно, сама спортсменка напрямую связывает свои успехи с работой с Пихлером.
— Вольфганг — особенный, — расцвела она в улыбке. — Он реально крутой! Это великий человек! Он из тех людей, которые составляют тренировочные программы, дающие реальный результат. Для меня он приготовил специальную индивидуальную подводку к этому чемпионата мира.
Нам остается только гадать, что было бы, если бы Пихлеру в свое время дали нормально поработать с российской сборной. Немецкий специалист не раз с недоумением и грустью вспоминал в различных интервью, что в
В Швеции у него полный
Вскоре после гонки мы встретились с известным телеведущим Дмитрием Губерниевым, у которого с Вольфгангом Пихлером долгая и непростая история взаимоотношений.
— Еще раз хочу сказать о том, что Пихлер
В предыдущие годы было много различных нюансов. Анна Карин Зидек, например, пришла из лыж. Ее не нужно было учить бегать, только стрелять. А Пихлер — не тренер по стрельбе. Хелена Экхольм и Магдалена Форсберг ни черта не выиграли на Олимпиадах. Про работу со сборной России даже говорить не хочу.
В последние же годы стало видно: тесто подошло и пирог будет вкусным. Вместе с тем не стоит забывать, что в шведской команде огромное количество специалистов. У них есть старший тренер по женщинам, прекрасная
Важен и еще момент — самосознание спортсмена. У Ханны оно как у зрелого профессионала. Она же сама отказалась на время чемпионата мира от соцсетей, от прогулок и вообще всякой связи с внешним миром. Сконцентрировалась только на своих выступлениях.
Но все равно я хочу сказать: Пихлеру — респект! Молодец. А Эберг — настоящая звезда!
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|43.10,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+23,6
|3
|Жюстин Бреза
|Франция
|+32,5
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+39,5
|5
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+45,5
|6
|Мона Брорссон
|Швеция
|+49,9
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+53,7
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.06,7
|9
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.59,5
|10
|Анастасия Меркушина
|Украина
|+02.04,6