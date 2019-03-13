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14:12 (мск), источник: Р-Спорт

Старых, завершившая выступление на ЧМ, пропустит и последний этап КМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 13 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Ирина Старых, которая завершила выступление на чемпионате мира, пропустит и последний этап Кубка мира, заявил РИА Новости главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Старых, которая пропустила большинство гонок чемпионата Европы из-за болей в спине, на мировом первенстве выступила только в спринте и пасьюте, где заняла 44-е и 45-е места соответственно. Заключительный этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта.

«Мы ее отправили в Тюмень к мануальщику (после чемпионата Европы). Была информация от (Максима) Кугаевского, что она готова. Проводить дополнительный тест мы просто не имели времени. И мы ее поставили на первые гонки, и получилось так, что она не может показывать хорошую скорость, поэтому ее освободили от дальнейших стартов, но не выкинули. В Холменколлен она не поедет», — сказал Хованцев.

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