Старых, завершившая выступление на ЧМ, пропустит и последний этап КМ

Старых, которая пропустила большинство гонок чемпионата Европы из-за болей в спине, на мировом первенстве выступила только в спринте и пасьюте, где заняла 44-е и 45-е места соответственно. Заключительный этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта.

«Мы ее отправили в Тюмень к мануальщику (после чемпионата Европы). Была информация от (Максима) Кугаевского, что она готова. Проводить дополнительный тест мы просто не имели времени. И мы ее поставили на первые гонки, и получилось так, что она не может показывать хорошую скорость, поэтому ее освободили от дальнейших стартов, но не выкинули. В Холменколлен она не поедет», — сказал Хованцев.