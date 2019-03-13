Старых, завершившая выступление на ЧМ, пропустит и последний этап КМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 13 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 13 мар — РИА Новости, Василий
Старых, которая пропустила большинство гонок чемпионата Европы
«Мы ее отправили в Тюмень к мануальщику (после чемпионата Европы). Была информация от (Максима) Кугаевского, что она готова. Проводить дополнительный тест мы просто не имели времени. И мы ее поставили на первые гонки, и получилось так, что она не может показывать хорошую скорость, поэтому ее освободили от дальнейших стартов, но не выкинули. В Холменколлен она не поедет», — сказал Хованцев.