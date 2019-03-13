Юрлова-Перхт: Ситуация с Гараничевым сильно раздута

Гараничев в воскресенье по итогам гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показал 9-й результат, допустив один промах. Биатлонист после четвертой стрельбы вместо одного штрафного круга пробежал два. Ранее в этом сезоне Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в феврале.

«В команде сейчас все хорошо, очень хорошие отношения между мужской и женской командой, мы болеем друг за друга, нет никаких недопониманий и с тренерами, — сказала Юрлова-Перхт. — То, что случилось с Евгением Гараничевым, слишком сильно, как мне кажется, раздуто прессой. Это абсолютно рядовая и, я бы сказала, банальная для биатлона ситуация — пробежать по ошибке лишний штрафной круг. И Женя — точно не последний биатлонист, который совершил такую ошибку. Просто на него сейчас столько всего навалилось, что я хотела бы только его поддержать».