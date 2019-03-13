Юрлова-Перхт: Ситуация с Гараничевым сильно раздута
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 13 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 13 мар — РИА Новости, Василий
Гараничев в воскресенье по итогам гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показал 9-й результат, допустив один промах. Биатлонист после четвертой стрельбы вместо одного штрафного круга пробежал два. Ранее в этом сезоне Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в
«В команде сейчас все хорошо, очень хорошие отношения между мужской и женской командой, мы болеем друг за друга, нет никаких недопониманий и с тренерами, — сказала