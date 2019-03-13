Сливко выступит на заключительном этапе КМ в Норвегии

Последний этап Кубка мира состоится в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта. Ранее Хованцев сообщил РИА Новости, что Ирина Старых, которая завершила выступление на чемпионате мира после спринта и пасьюта, не поедет на заключительный этап.

«В Холменколлен добавится Виктория Сливко, как лидер Кубка IBU. Она может бежать вне квоты. У мужчин в десятке Кубка IBU у нас Поварницын и (Антон) Бабиков. Они на последний этап пойдут по квоте IBU. И шесть человек с чемпионата мира, включая Латыпова и Поршнева. У девочек на последний этап поедут все присутствующие на чемпионате мира, кроме Старых», — сказал Хованцев РИА Новости.