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14:56 (мск), источник: Р-Спорт

Сливко выступит на заключительном этапе КМ в Норвегии

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 13 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о составе команды на заключительный этап Кубка мира в Норвегии.

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Последний этап Кубка мира состоится в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта. Ранее Хованцев сообщил РИА Новости, что Ирина Старых, которая завершила выступление на чемпионате мира после спринта и пасьюта, не поедет на заключительный этап.

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В составе мужской сборной России на мировом первенстве, проходящем в шведском Эстерсунде, выступают Александр Логинов, Александр Поварницын, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков. У женщин, помимо Старых, соревнуются Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева.

«В Холменколлен добавится Виктория Сливко, как лидер Кубка IBU. Она может бежать вне квоты. У мужчин в десятке Кубка IBU у нас Поварницын и (Антон) Бабиков. Они на последний этап пойдут по квоте IBU. И шесть человек с чемпионата мира, включая Латыпова и Поршнева. У девочек на последний этап поедут все присутствующие на чемпионате мира, кроме Старых», — сказал Хованцев РИА Новости.

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