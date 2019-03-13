Немецкий биатлонист Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Второе место занял болгарин Владимир Илиев (отставание 1 минута 8,7 секунды; 1 промах), третьим стал норвежец Тарьей Бё (+1.09,1; 1). Россиянин Евгений Гараничев занял седьмое место (+1.56,5; 1), Александр Логинов стал 14-м (+2.48,3; 3), Никита Поршнев — 36-м (+5.13,1; 4), Александр Поварницын — 45-м (+6.31,6; 4).
Это была последняя индивидуальная гонка в международном сезоне.
Норвежец Йоханнес Бё, занявший в гонке девятое место, выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, набрав 128 очков.
На втором месте норвежец Ветле Шостад Кристиансен (118), на третьем — норвежец Ларс Биркеланд (97). Логинов занял пятое место (87), Гараничев — 11-е (68), Дмитрий Малышко — 36-е (29), Эдуард Латыпов — 40-е (26), Поварницын — 44-е (23), Матвей Елисеев — 47-е (21), Поршнев — 68-е (5).
Ранее в марте Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Сейчас на его счету 1082 очка. На второй позиции Логинов (753 очка), на третьей — француз Симон Дестьё (723).
Чемпионат мира продолжится в четверг одиночной смешанной эстафетой. Соревнования завершатся 17 марта.
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