Немецкий биатлонист Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Спортсмен показал результат 52 минуты 42,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.