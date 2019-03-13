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20:01 (мск), источник: ТАСС

Немецкий биатлонист Пайффер выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Спортсмен показал результат 52 минуты 42,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место занял болгарин Владимир Илиев (отставание 1 минута 8,7 секунды; 1 промах), третьим стал норвежец Тарьей Бё (+1.09,1; 1). Россиянин Евгений Гараничев занял седьмое место (+1.56,5; 1), Александр Логинов стал 14-м (+2.48,3; 3), Никита Поршнев — 36-м (+5.13,1; 4), Александр Поварницын — 45-м (+6.31,6; 4).

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Это была последняя индивидуальная гонка в международном сезоне.

Норвежец Йоханнес Бё, занявший в гонке девятое место, выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, набрав 128 очков.

На втором месте норвежец Ветле Шостад Кристиансен (118), на третьем — норвежец Ларс Биркеланд (97). Логинов занял пятое место (87), Гараничев — 11-е (68), Дмитрий Малышко — 36-е (29), Эдуард Латыпов — 40-е (26), Поварницын — 44-е (23), Матвей Елисеев — 47-е (21), Поршнев — 68-е (5).

Ранее в марте Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Сейчас на его счету 1082 очка. На второй позиции Логинов (753 очка), на третьей — француз Симон Дестьё (723).

Чемпионат мира продолжится в четверг одиночной смешанной эстафетой. Соревнования завершатся 17 марта.

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    Германия
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    Болгария
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    Норвегия
13.03.2019 18:10Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Арнд ПайфферГерманияГермания52.42,4
2Владимир ИлиевБолгарияБолгария+01.08,7
3Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.09,1
4Себастьян СамуэльссонШвецияШвеция+01.35,7
5Лукас ХоферИталияИталия+01.53,2
6Симон ДестьеФранцияФранция+01.54,0
7Евгений ГараничевРоссияРоссия+01.56,5
8Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.59,2
9Йоханнес БеНорвегияНорвегия+02.00,8
10Бенедикт ДолльГерманияГермания+02.03,5
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