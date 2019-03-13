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20:36 (мск), источник: БЕЛТА

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ в Эстерсунде, Владимир Чепелин — 15-й

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал обладателем золотой медали в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победитель не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах, что и стало залогом успеха Арнда Пайффера — 52 мин. 42,4 сек. (0+0+0+0). Второе место сенсационно занял Владимир Илиев из Болгарии — +1 мин. 08,07 сек. (0+1+0+0). Бронзовым призером индивидуальной гонки стал норвежец Тарье Бё — +1 мин. 09,1 сек. (0+0+1+0).

Лучшим из белорусов стал Владимир Чепелин, который с двумя промахами расположился на 15-м месте — + 2 мин. 55,7 сек. (0+1+0+1). Роман Елётнов завершил гонку 33-м — + 4 мин. 59,3 сек. (2+0+1+1), Сергей Бочарников — 49-й — +6 мин. 49,0 сек. (1+1+1+1), Антон Смольский расположился на 58-й позиции итогового протокола — +7 мин. 51,8 сек. (2+1+2+0).

Чемпионат мира по биатлону в Швеции продолжится одиночной смешанной эстафетой (сингл-микст), которая состоится 14 марта в 19.10. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию из Эстерсунда.

  • 1
    Арнд Пайффер
    Германия
    Германия
  • 2
    Владимир Илиев
    Болгария
    Болгария
  • 3
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
13.03.2019 18:10Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Арнд ПайфферГерманияГермания52.42,4
2Владимир ИлиевБолгарияБолгария+01.08,7
3Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.09,1
4Себастьян СамуэльссонШвецияШвеция+01.35,7
5Лукас ХоферИталияИталия+01.53,2
6Симон ДестьеФранцияФранция+01.54,0
7Евгений ГараничевРоссияРоссия+01.56,5
8Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.59,2
9Йоханнес БеНорвегияНорвегия+02.00,8
10Бенедикт ДолльГерманияГермания+02.03,5
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