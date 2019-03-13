Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ в Эстерсунде, Владимир Чепелин — 15-й

Победитель не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах, что и стало залогом успеха Арнда Пайффера — 52 мин. 42,4 сек. (0+0+0+0). Второе место сенсационно занял Владимир Илиев из Болгарии — +1 мин. 08,07 сек. (0+1+0+0). Бронзовым призером индивидуальной гонки стал норвежец Тарье Бё — +1 мин. 09,1 сек. (0+0+1+0).

Лучшим из белорусов стал Владимир Чепелин, который с двумя промахами расположился на 15-м месте — + 2 мин. 55,7 сек. (0+1+0+1). Роман Елётнов завершил гонку 33-м — + 4 мин. 59,3 сек. (2+0+1+1), Сергей Бочарников — 49-й — +6 мин. 49,0 сек. (1+1+1+1), Антон Смольский расположился на 58-й позиции итогового протокола — +7 мин. 51,8 сек. (2+1+2+0).