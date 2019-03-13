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20:49 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в число участников масс-старта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, передает корреспондент ТАСС.

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Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье, 17 марта, и закроют соревновательную программу чемпионата мира.

Логинов, который на чемпионате мира завоевал серебро в спринте, уйдет на старт под четвертым номером, Гараничев — 17-м.

В женском масс-старте Россию представят Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова.

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