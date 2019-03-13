Биатлонисты Логинов и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ в Эстерсунде
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в число участников
ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев вошли в число участников
Мужская и женская гонки с общего старта пройдут в воскресенье, 17 марта, и закроют соревновательную программу чемпионата мира.
Логинов, который на чемпионате мира завоевал серебро в спринте, уйдет на старт под четвертым номером, Гараничев — 17-м.
В женском