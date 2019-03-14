Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции

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Чемпионат мира в Эстерсунде еще больше вскрыл нарыв внутри российской биатлонной семьи. Не успел Владимир Драчев отработать год во главе Союза биатлонистов России, как в подвластном ему виде спорта уже зарождаются революционные настроения.

Михаил Прохоров, покидая пять лет назад Союз биатлонистов России, оставил своим последователям пять заветов. Один звучал так: «Убей в себе дракона». Там было два постулата: первый призывал не верить в советские конкурентные разработки, второй — в существование дружной биатлонной семьи. «Ее никогда не было, нет и не будет», — категорично заявил он.

«Причина — специфика биатлона. Это очень сложный, индивидуальный, психологический, эмоциональный вид спорта, который воспитывает внутри настоящего лидера, индивидуалиста», — объяснял Прохоров.

Подобные слова тогда вызывали бурю негодования в среде ветеранов российского биатлона. Хотя другой реакции быть и не могло: большая часть биатлонной семьи за шесть лет не смогла принять чуждого ей миллиардера с его новаторскими идеями.

Символом борьбы «староверов» с прохоровщиной стала работа в женской команде страны Вольфганга Пихлера. Приглашением иностранца биатлонным аксакалам был брошен вызов. И те немца не пощадили, сделав его виновником всех бед российской команды.

Не останавливало их даже первое место российских биатлонисток в Кубке наций, которого по сей день так больше и не достигли.

Пихлер ушел вместе с Прохоровым. Уехал в Швецию, набрал там молодых биатлонистов и привел их к победам сначала на Олимпийских играх, после — на домашнем для них чемпионате мира, который в эти дни проходит в Эстерсунде.

Немного истории

А что российский биатлон? «Новое не всегда поддерживает большинство, — сказал тогда же Прохоров, — а только “могучая кучка единомышленников”, имеющая мужество стоять под шквалом критики и берущая на себя всю полноту ответственности за принятые решения. Пробивая новое, не стоит рассчитывать на славу — она достается тем, кто идет после вас».

Как скоро достанется, не уточнил, однако пришедшая, а точнее будет сказать — вернувшаяся команда, которую возглавил директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александр Кравцов, окончательно потопила российский биатлон. Дно было достигнуто в 2016 году, когда на чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали ни одной медали. А после, в олимпийском сезоне, еще немного поскребли по нему, установив несколько антирекордов.

Чужеродных тел, на которых массово можно было тогда свалить все беды, внутри биатлонной семьи не находилось: не кусать же руку, которая кормила. Ведь именно из ЦСП шли и продолжают идти средства на подготовку сборных команд России.

Но даже в такой ситуации сплоченности в борьбе с невзгодами не ощущалось: в активные критики Кравцова записался его же напарник по охоте, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Бывший глава СБР сам пережил период травли во главе организации, не стал он и себе отказывать в удовольствии критиковать своих последователей. Подобной участи не избежал и Владимир Драчев. Тихонов сначала поддержал его кандидатуру на выборах, а спустя месяц после избрания сам же стал главным оппонентом нового президента.

Совет без любви

Майские выборы многое перекроили в системе управления российским биатлоном. Из руководящей верхушки ушли все, кто определял прежнюю политику СБР, включая тихоновские времена. Сменились президент, состав правления, аппарат организации. Единственным островком спасения для изгнанников стал тренерский совет. Сомнительной важности орган, заседания которого, однако, всегда приковывают внимание журналистов. На нем подводят итоги выступления сборных команд, выставляют оценки работе тренеров, рассматривают программы развития биатлона и прочее.

Там, собственно, по информации ТАСС, сейчас и зарождаются революционные настроения. Первый звоночек нынешнему руководству СБР прозвенел еще в сентябре, когда с перевесом в один голос борьбу за кресло председателя тренерского совета у Драчева выиграл главный тренер сборной Тюмени Максим Кугаевский. Поддержку тому оказал бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, который по итогам последних перестановок также остался не у дел.

«На тренерском совете выяснилось, что Владимир Петрович хочет получить все должности в СБР и стать императором всея Руси, — сказал тогда Кугаевский. — Но поддержку он получил только от тренеров сборной. В упорной борьбе регионы оказали поддержку мне».

Противостояние Драчева и Кугаевского продолжилось с началом сезона. Глава совета неоднократно обрушивался с критикой как на главу СБР, так и на тренерский штаб сборной России. Особенно в тех ситуациях, когда дело касалось тюменских биатлонистов.

Тренерам сборной он не прощал даже просчеты самих спортсменов. Они оказались виновны в опоздании Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США. Они же, по его мнению, были виновны в последней чудной истории с участием 31-летнего спортсмена: якобы именно тренеры должны были считать количество штрафных кругов биатлониста в пасьюте чемпионата мира. Гараничев, как известно, пробежал на один круг больше, что лишило его возможности бороться за бронзу.

Досталось Драчеву персонально от Кугаевского и в истории с задержкой доставки винтовок сборной России на этап Кубка мира в Канаде. Именно с его подачи она приобрела резонанс.

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Партизанская война

Подобных ситуаций за сезон накопилось немало. И обо всех них обязательно вспомнят на заседании тренерского совета, которое традиционно пройдет по окончании сезона, ориентировочно в мае.

Не исключено, что вспомнят с тем, чтобы предпринять попытку переворота. Во всяком случае, такого варианта развития событий источники ТАСС не исключают. Может дойти и до того, что Драчеву объявят некий вотум недоверия и выдвинут предложение провести внеочередную выборную конференцию. Особенно если позиции действующего главы не будут подкреплены высокими результатами национальной команды. Пока у сборной России на чемпионате мира — главном старте сезона — только серебро Александра Логинова, успехи которого при желании еще можно будет и поставить за скобки.

Особенно когда в союзниках есть красноречивый Александр Тихонов. Он как барометр настроений внутри биатлонной семьи — уже сейчас чувствует надвигающийся катаклизм. Неслучайно в своих последних комментариях он отделяет Драчева от успехов Логинова, приписывая их Кравцову, Касперовичу и, конечно же, себе.

Вот только маловероятно, что дело способно сдвинуться дальше призывов. Решения тренерского совета имеют исключительно рекомендательный характер, в то время как имеющее реальную власть правление СБР не заинтересовано в серьезных переменах. Губить в зародыше старания выстроить в российском биатлоне единую систему подготовки спортсменов там не хотят.

В российском биатлоне есть и другие проблемы, которые требуют неотложного решения. И они кроются вовсе не в руководстве СБР или в главной национальной команде. Поговорив не под запись с тренерами, можно узнать, что гораздо острее стоит вопрос употребления допинга или запрещенных методов на уровне юношеских внутрироссийских соревнований, которые являются отборочными в региональные и национальные команды.

В погоне за сулящими материальные блага результатами тренеры и спортсмены даже сейчас, после всех допинговых разбирательств, все еще рискуют и здоровьем, и репутацией. Искоренить эту проблему, сделать систему отбора понятной, честной и чистой, создать условия для массовых занятий биатлоном в регионах — вот какими должны быть первостепенные задачи руководителей, в том числе и тех, что входят в тренерский совет.