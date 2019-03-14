Биатлонисты Анна Сола и Владимир Чепелин выступят в сингл-миксте на ЧМ в Эстерсунде

Белорусский дуэт получил 15-й стартовый номер.

Владимир Чепелин накануне занял 15-е место в индивидуальной гонке и находится в неплохой форме. Биатлонист также выступал в сингл-миксте, но только в паре с Еленой Кручинкиной, на домашнем чемпионате Европы в феврале, где белорусы в этом виде заняли десятое место.

Старт одиночной смешанной эстафеты будет дан в 19.10. Фаворитами предстоящего забега являются немецкие биатлонисты Дениза Херрманн и Эрик Лессер, норвежцы Марте Олсбю Ройзеланд и Йоханнес Бё, а также хозяева мирового форума биатлонистов Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.