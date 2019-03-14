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14:42 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонисты Анна Сола и Владимир Чепелин выступят в сингл-миксте на ЧМ в Эстерсунде

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Анна Сола и Владимир Чепелин выступят сегодня от белорусской команды в смешанной одиночной эстафете (сингл-микст) на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусский дуэт получил 15-й стартовый номер.

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Владимир Чепелин накануне занял 15-е место в индивидуальной гонке и находится в неплохой форме. Биатлонист также выступал в сингл-миксте, но только в паре с Еленой Кручинкиной, на домашнем чемпионате Европы в феврале, где белорусы в этом виде заняли десятое место.

Старт одиночной смешанной эстафеты будет дан в 19.10. Фаворитами предстоящего забега являются немецкие биатлонисты Дениза Херрманн и Эрик Лессер, норвежцы Марте Олсбю Ройзеланд и Йоханнес Бё, а также хозяева мирового форума биатлонистов Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.

В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. Чемпионат мира по биатлону продлится до 17 марта.

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