Хованцев: С Логиновым рабочие отношения, не было проблемных вопросов
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий
Ранее трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев в интервью «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники рассказал, что Логинов «далек от ровных доверительных отношений с тренерским штабом» и что на него оказывается давление. Логинов завоевал пока единственную медаль сборной России на чемпионате мира в Швеции, став вторым в спринте.
«Читал этот комментарий. Откуда у него такие источники… Такого вообще нет. Конфликта никакого нет, хорошие рабочие отношения. Не было ни одного проблемного вопроса», — сказал Хованцев.
«Проблемы в методическом плане вообще невозможны. Весь подготовительный период он проходил по нашему плану, после американских этапов с ним была проведена индивидуальная работа», — отметил тренер.