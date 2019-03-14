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15:42 (мск), источник: Р-Спорт

Хованцев: С Логиновым рабочие отношения, не было проблемных вопросов

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил РИА Новости, что у него хорошие рабочие отношения с биатлонистом Александром Логиновым.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев в интервью «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники рассказал, что Логинов «далек от ровных доверительных отношений с тренерским штабом» и что на него оказывается давление. Логинов завоевал пока единственную медаль сборной России на чемпионате мира в Швеции, став вторым в спринте.

«Читал этот комментарий. Откуда у него такие источники… Такого вообще нет. Конфликта никакого нет, хорошие рабочие отношения. Не было ни одного проблемного вопроса», — сказал Хованцев.

«Проблемы в методическом плане вообще невозможны. Весь подготовительный период он проходил по нашему плану, после американских этапов с ним была проведена индивидуальная работа», — отметил тренер.

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