Хованцев: С Логиновым рабочие отношения, не было проблемных вопросов

Источник: РИА "Новости"

Ранее трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев в интервью «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники рассказал, что Логинов «далек от ровных доверительных отношений с тренерским штабом» и что на него оказывается давление. Логинов завоевал пока единственную медаль сборной России на чемпионате мира в Швеции, став вторым в спринте.

«Читал этот комментарий. Откуда у него такие источники… Такого вообще нет. Конфликта никакого нет, хорошие рабочие отношения. Не было ни одного проблемного вопроса», — сказал Хованцев.