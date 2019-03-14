Дале выиграл спринт на последнем этапе Кубка IBU в Италии

Дале пробежал в четверг дистанцию за 24 минуты 50,7 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Второе и третье места заняли также представители Норвегии — Эннре Стремсхейм (+6,3 секунды; без промахов) и Александр Фьелд Андерсен (+15,0; 1).