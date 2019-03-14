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15:43 (мск), источник: Р-Спорт

Дале выиграл спринт на последнем этапе Кубка IBU в Италии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Дале стал победителем спринта на последнем этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в итальянском Валь-Мартелло.

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Дале пробежал в четверг дистанцию за 24 минуты 50,7 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Второе и третье места заняли также представители Норвегии — Эннре Стремсхейм (+6,3 секунды; без промахов) и Александр Фьелд Андерсен (+15,0; 1).

Лучший из россиян Сергей Корастылев занял 11-е место (+52,1; 1), Антон Бабиков стал 13-м (+1.01,6; 3), Кирилл Стрельцов — 17-м (+1.12,8; 3), Петр Пащенко — 33-м (+2.42,2; 6), Ильназ Мухамедзянов — 48-м (+3,58,3; 6), а Семен Сучилов не смог финишировать.

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