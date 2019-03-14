Фуркад устал от биатлона

«Не собираюсь жаловаться, но в спортивном плане год выдался для меня очень сложным. Хочется перевернуть эту страницу. Сезон еще не закончен, но каждый раз мне трудно поверить в происходящее. Есть вопросы. Надеюсь найти на них ответы, но пока что не получается. Нужно смириться с этим сезоном, но сделать это непросто», — сказал Фуркад.