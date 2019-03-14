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16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Фуркад устал от биатлона

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в нынешнем сезоне Кубка мира и признался, что устал от соревнований. Слова 30-летнего спортсмена приводит L’Equipe.

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«Не собираюсь жаловаться, но в спортивном плане год выдался для меня очень сложным. Хочется перевернуть эту страницу. Сезон еще не закончен, но каждый раз мне трудно поверить в происходящее. Есть вопросы. Надеюсь найти на них ответы, но пока что не получается. Нужно смириться с этим сезоном, но сделать это непросто», — сказал Фуркад.

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Он отметил, что не получает удовольствия от гонок. «Мне надоело открывать дверь и получать ею обратно по зубам», — подытожил француз.

В нынешнем сезоне Кубка мира Фуркад одержал три победы.

Он идет пятым в личном зачете, имея в активе 634 очка.

Лидирует норвежец Йоханнес Бе (1082 очка), досрочно выигравший «Большой хрустальный глобус». До этого семь лет подряд его получал Фуркад.

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