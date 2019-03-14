Кристина Резцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

В четверг Резцова допустила один промах на двух огневых рубежах и уступила 23,9 секунды победительнице гонки украинке Ольге Абрамовой, которая безошибочно отработала на стрельбище и преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 14,7 секунды. Тройку призеров замкнула шведка Юханна Скоттхейм (без промахов; отставание — 25,1 секунды).