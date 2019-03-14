Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
9.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
10.03
Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
12.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
13.03
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Все события
Фоторепортажи
10Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал ЛЧ
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
17:05 (мск), источник: Р-Спорт

Кристина Резцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла второе место в первой спринтерской гонке в рамках заключительного этапа Кубка IBU в Мартелло (Италия).

Наверх

В четверг Резцова допустила один промах на двух огневых рубежах и уступила 23,9 секунды победительнице гонки украинке Ольге Абрамовой, которая безошибочно отработала на стрельбище и преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 14,7 секунды. Тройку призеров замкнула шведка Юханна Скоттхейм (без промахов; отставание — 25,1 секунды).

В субботу на этапе в Мартелло у женщин пройдет вторая спринтерская гонка.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
Падение за падением: почему Загитова выбрала «Кармен»
Украинская биатлонистка недовольна котлетами на ЧМ
«Неудержимый гений»: как Месси затмил Роналду
Президенты клубов обсудили сотрудничество «Зенита» и «Барселоны»
Футболист «Порту» продолжит карьеру в мадридском «Реале»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь