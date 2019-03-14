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20:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвегия пишет историю биатлона. А у сборной России опять эксперименты

Павлова не бежала, Елисеев не стрелял. А потом встал. Неужели тренеры сборной России своими руками отдали медаль чемпионата мира?

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Источник: Reuters

Болеем за тех, кто есть

Семья биатлонных гонок всё время расширяется. Динамичный и взрывной супермикст появился на свет в 2015 году и за четыре года дорос до чемпионата мира. Сборная России этот вид полюбила сразу и часто добивалась в нём успеха.

Перед стартом соревнований в Эстерсунде российские поклонники биатлона тоже связывали с одиночной смешанной эстафетой большие медальные надежды, но решение тренеров заставило поумерить амбиции.

За сборную России в первом супермиксте на чемпионатах мира побегут не наши лидеры Юрлова-Перхт и Логинов, а Павлова и Елисеев. Выбор тренерского штаба вызвал много критики, но всё равно в голове сидела мысль: «А вдруг они знают, что делают, и им виднее?».

А что нам ещё остаётся? Павлова и Елисеев? Отлично, болеем!

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Фейерверк на трассе и рубеже

Надо отметить, что некоторые иностранные команды тоже приберегли сильнейших. У Франции бежали Жулия Симон и АнтоненГигонна, у Германии — ДенизеХеррман и Эрик Лессер. А вот сборные Норвегии, Италии, Швеции и Украины выставили лучших, явно обозначив претензии на пьедестал. Добавим сюда несколько сборных, у которых всего под одному крепкому спортсмену каждого пола, и получим добрый десяток дуэтов, реально претендующих на медаль.

Формат супермикста действительно ураганный. Гонка насчитывает четыре этапа. Женщины бегут четыре круга по 1,5 км, мужчины — пять кругов. При этом биатлонистки и биатлонисты постоянно чередуются, успевая отстрелять на каждом этапе по два раза. Всего же женщины пробегают 6 км, по разу стреляя лёжа и стоя, а мужчины к этому добавляют ещё и финишный круг. Ещё один нюанс заключается в укороченном штрафном круге, который в супермиксте составляет 75 метров.

Елисеев бьёт по медальным шансам

Никакой раскачки, как это бывает в классических эстафетах, не было и в помине. Херрман, Симон и Рёйселанд предприняли рывок и солидно растянули пелотон. Павлова шла в конце первого десятка с отставанием в 8 секунд, но благодаря чистой стрельбе подтянулась и додержалась в группе лидеров до «стойки». К сожалению, продлить безошибочную серию у Жени не получилось. Один промах не дал ей передать эстафету в тройке, но шестой результат с отставание в 7,6 секунды — нормальный результат для старта.

Впереди после первого отрезка были сборные Италии, Франции, Украины и Австрии.

Елисеев вместе с Самуэльссоном мигом подтянулись и расширили группу лидеров до шести человек. Быстрое начало не помешало Матвею закрыть все мишени — третье место и 3,6 секунду от Хофера. Впереди также был Йоханнес Бё, сразу позади — Пидручный и Эдер, а остальные уже отвалились за черту в 10 секунд. Австриец не тянул, а потому к «стойке» лидеры подошли вчетвером. Матвей, к сожалению, со стрельбой стоя вновь не справился. Три дополнительных патрона отбросили его на седьмое место. 21 секунда проигрыша для такой гонки уже существенно. Вместе с Елисеевым вдоволь наошибался на рубеже и ЙоханнесБё, но от этого не легче.

Близка медаль, но не достать

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На третий этап в ранге лидеров убежала украинка Меркушина, однако ещё до рубежа её превзошли Херрман и Симон. Павлова держала темп более быстрых Эберг и Рёйселанд и потихоньку приближалась к Херрман. Важно было продемонстрировать фирменную блестящую стрельбу. Конкурентки мазали много, Павлова взяла только один дополнительный патрон, но долго тянула с последним выстрелом. В итоге после пятой стрельбы из восьми сборная России была восьмой, отставая от Италии на 27,7 секунды.

Медальные шансы таяли на глазах, но мы продолжали верить.

А Павлова продолжала проигрывать по скорости. Отставание сборной России уже перевалило за полминуты. Последнюю женскую «стойку» лучше всех отработала Рёйселанд. Рядом с ней на финиш пришла Вирер. Вместе с Йоханнесом Бё и Хофером за золото боролся и Самуэльссон. Немцы проигрывали уже 15 секунд. Впереди сборной России были также австрийцы, французы и украинцы.

Норвегия творит историю

Елисееву требовалось провести идеальный этап и надеяться на ошибки оппонентов. Иначе о медали можно было забыть. Ходом Матвей работал здорово и быстро съел чемпиона мира Пидручного. После «лёжки» немного отстал от Норвегии и Италии Самуэльссон. Елисеев настиг Эдера в борьбе за пятое место, но вот отставание от шведа росло. Заключительную стрельбу Елисеев провёл блестяще, но лидеры обошлись без подарков.

Йоханнес Бё разделался с Хофером и финишировал с флагом. Самуэльссон до последнего пытался подняться выше третьей позиции, но итальянца не догнал.

Матвея же просто «вырубило» на заключительном круге. Он проиграл Пидручному и финишировал шестым с отставанием в 52 секунды. Что-то не так с последним отрезком у Елисеева. Времени найти причину перед мужской эстафетой почти нет, но сделать это необходимо, иначе вместо Елисеева побежит кто-то из дебютантов чемпионатов мира.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Швеция
    Швеция
14.03.2019 19:10Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе
35.43,2
2ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
+13,4
3ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
+20,0
4ГерманияГермания
Дениза Херманн, Эрик Лессер
+30,5
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
+41,5
6РоссияРоссия
Евгения Павлова, Матвей Елисеев
+52,7
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Антонен Гигонна
+01.06,5
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
+01.08,2
9ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Ондржей Моравец
+01.34,1
10ЛатвияЛатвия
Байба Бендика, Андрей Расторгуев
+01.34,3
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