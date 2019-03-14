Тихонов: Безграмотность Елисеева на чемпионате мира по биатлону поражает

Источник: РИА "Новости"

Россияне Евгения Павлова и Елисеев стали шестыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

«Безграмотность Елисеева поражает: он летит наравне с лидерами, хотя слабее них, захлебывается, — сказал Тихонов. — Он зря первым пришел на огневой рубеж, есть такое понятие “закислился” — раз и встает. Это должна быть конкретная работа личного тренера — распределить свои силы, правильно разложить по дистанции, тем более в такой быстрой, скоротечной гонке. Безграмотность всего коллектива во всем изо дня в день».

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«Мне непонятно было, почему не поставили Юрлову и Логинова: мне звонили несколько специалистов — все не могут понять этой перестановки, а они могли бы конкретно бороться. Павлова выступила неплохо, но есть такое понятие у нормальных спортсменов — вторых не помнят, а шестых тем более. Павлова может стрелять хорошо, но биатлон — это не результат одного вида, стрельбы или гонки, это результат в сумме. А у нас никто не занимается тестированием спортсменов и индивидуальной подготовкой», — добавил Тихонов.