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21:53 (мск), источник: ТАСС

Тихонов: Безграмотность Елисеева на чемпионате мира по биатлону поражает

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Россиянин Матвей Елисеев удивляет своими ошибками на чемпионате мира по биатлону. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне Евгения Павлова и Елисеев стали шестыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

«Безграмотность Елисеева поражает: он летит наравне с лидерами, хотя слабее них, захлебывается, — сказал Тихонов. — Он зря первым пришел на огневой рубеж, есть такое понятие “закислился” — раз и встает. Это должна быть конкретная работа личного тренера — распределить свои силы, правильно разложить по дистанции, тем более в такой быстрой, скоротечной гонке. Безграмотность всего коллектива во всем изо дня в день».

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«Мне непонятно было, почему не поставили Юрлову и Логинова: мне звонили несколько специалистов — все не могут понять этой перестановки, а они могли бы конкретно бороться. Павлова выступила неплохо, но есть такое понятие у нормальных спортсменов — вторых не помнят, а шестых тем более. Павлова может стрелять хорошо, но биатлон — это не результат одного вида, стрельбы или гонки, это результат в сумме. А у нас никто не занимается тестированием спортсменов и индивидуальной подготовкой», — добавил Тихонов.

Программа мирового первенства продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут в субботу. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Швеция
    Швеция
14.03.2019 19:10Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе
35.43,2
2ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
+13,4
3ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
+20,0
4ГерманияГермания
Дениза Херманн, Эрик Лессер
+30,5
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
+41,5
6РоссияРоссия
Евгения Павлова, Матвей Елисеев
+52,7
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Антонен Гигонна
+01.06,5
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
+01.08,2
9ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Ондржей Моравец
+01.34,1
10ЛатвияЛатвия
Байба Бендика, Андрей Расторгуев
+01.34,3
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