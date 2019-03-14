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21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анатолий Хованцев: Могли быть гораздо лучше, если бы не детские ошибки Павловой

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в сингл-миксте на чемпионате мира в Эстерсунде (6-е место).

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Источник: РИА "Новости"

— Шестое место — достойное. Мы могли быть гораздо лучше сегодня, если бы не было таких детских ошибок, как совершила Евгения Павлова, — отметил Хованцев в эфире «Матч ТВ». — Делает пятый выстрел — встает бежать. Мишень осталась не пораженной. Она изготовилась, легла, сделала выстрел и ушла — на этом мы потеряли. Простая, элементарная ошибка, хотя она должна была закрывать пятую мишень по ее качествам стрельбы.

Елисеев использовал на первой стойке все запасные патроны. Если бы мы избежали этого, были в тройке чисто математическим путем.

У обоих не заладился последний круг. Женя перед стойкой немного подзависла. Матвей уступил место Пидручному. Но Пидручный непростой спортсмен. Я сказал Матвею побыстрее идти до рубежа. Он завысил интенсивность, закислился. Но я считаю, что этот состав выступил достойно.

Я уже говорил, из чего мы исходили по составу. Но поймите: эти спортсмены первый раз бежали на ЧМ сингл-микст. Думаю, состав был оптимальный. И еще мы давали спортсменам, которые побегут большие эстафеты и масс-старты, отдохнуть.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Швеция
    Швеция
14.03.2019 19:10Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе
35.43,2
2ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
+13,4
3ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
+20,0
4ГерманияГермания
Дениза Херманн, Эрик Лессер
+30,5
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
+41,5
6РоссияРоссия
Евгения Павлова, Матвей Елисеев
+52,7
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Антонен Гигонна
+01.06,5
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
+01.08,2
9ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Ондржей Моравец
+01.34,1
10ЛатвияЛатвия
Байба Бендика, Андрей Расторгуев
+01.34,3
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