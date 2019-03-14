Елисеев: Промахи на первой стойке в сингл-миксте — непростительные ошибки
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий
В четверг Елисеев и Евгения Павлова стали шестыми (пять промахов; +52,7 секунды) в
«Три промаха на первой стойке — очень серьезная ошибка, непростительная. В таком соперничестве заволновался. Я не справился. На составы соперников до гонки я не смотрел, чтобы лишний раз себя не нервировать, — сказал Елисеев журналистам. —
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|35.43,2
|2
|Италия
|+13,4
|3
|Швеция
|+20,0
|4
|Германия
|+30,5
|5
|Украина
|+41,5
|6
|Россия
|+52,7
|7
|Франция
|+01.06,5
|8
|Австрия
|+01.08,2
|9
|Чехия
|+01.34,1
|10
|Латвия
|+01.34,3