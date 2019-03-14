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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Елисеев: Промахи на первой стойке в сингл-миксте — непростительные ошибки

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира совершил непростительные ошибки во время стрельбы из положения стоя.

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Источник: Р-Спорт

В четверг Елисеев и Евгения Павлова стали шестыми (пять промахов; +52,7 секунды) в сингл-миксте на чемпионате мира, проходящем в шведском Эстерсунде. Эта дисциплина впервые была включена в программу мировых первенств. Победу одержала сборная Норвегии в составе Йоханнеса Бё и Марты Олсбю-Ройселанн.

«Три промаха на первой стойке — очень серьезная ошибка, непростительная. В таком соперничестве заволновался. Я не справился. На составы соперников до гонки я не смотрел, чтобы лишний раз себя не нервировать, — сказал Елисеев журналистам. — Сингл-микст — хорошая дисциплина, ее бы чуть улучшить, чтобы она была более динамичной».

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Швеция
    Швеция
14.03.2019 19:10Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе
35.43,2
2ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
+13,4
3ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
+20,0
4ГерманияГермания
Дениза Херманн, Эрик Лессер
+30,5
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
+41,5
6РоссияРоссия
Евгения Павлова, Матвей Елисеев
+52,7
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Антонен Гигонна
+01.06,5
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
+01.08,2
9ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Ондржей Моравец
+01.34,1
10ЛатвияЛатвия
Байба Бендика, Андрей Расторгуев
+01.34,3
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