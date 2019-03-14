Елисеев: Промахи на первой стойке в сингл-миксте — непростительные ошибки

В четверг Елисеев и Евгения Павлова стали шестыми (пять промахов; +52,7 секунды) в сингл-миксте на чемпионате мира, проходящем в шведском Эстерсунде. Эта дисциплина впервые была включена в программу мировых первенств. Победу одержала сборная Норвегии в составе Йоханнеса Бё и Марты Олсбю-Ройселанн.

«Три промаха на первой стойке — очень серьезная ошибка, непростительная. В таком соперничестве заволновался. Я не справился. На составы соперников до гонки я не смотрел, чтобы лишний раз себя не нервировать, — сказал Елисеев журналистам. — Сингл-микст — хорошая дисциплина, ее бы чуть улучшить, чтобы она была более динамичной».