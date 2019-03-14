Павлова призналась, что совершала те же ошибки, что и Гараничев
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий
Гараничев в воскресенье по итогам гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показал 9-й результат, допустив один промах. Биатлонист после четвертой стрельбы вместо одного штрафного круга пробежал два. Ранее в этом сезоне Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в
«На Женю точно не нужно чрезмерно наговаривать (за лишний штрафной круг), это банальная ошибка, у меня тоже случалось, что я приходила на рубеж и стреляла не по своей мишени и даже не замечала этого, и не к чему раздувать ситуацию. Мы, во всяком случае, его поддержали. Я вообще сказала: “Женек, ты офигеть какой сильный, просто мегабоец, еще один круг пробежал”. Все ведь все понимают», — сказала Павлова журналистам.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|35.43,2
|2
|Италия
|+13,4
|3
|Швеция
|+20,0
|4
|Германия
|+30,5
|5
|Украина
|+41,5
|6
|Россия
|+52,7
|7
|Франция
|+01.06,5
|8
|Австрия
|+01.08,2
|9
|Чехия
|+01.34,1
|10
|Латвия
|+01.34,3