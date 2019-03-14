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22:05 (мск), источник: Р-Спорт

Павлова призналась, что совершала те же ошибки, что и Гараничев

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 14 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Евгения Павлова призналась, что в своей карьере совершала те же ошибки, что и Евгений Гараничев.

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Источник: Р-Спорт

Гараничев в воскресенье по итогам гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показал 9-й результат, допустив один промах. Биатлонист после четвертой стрельбы вместо одного штрафного круга пробежал два. Ранее в этом сезоне Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в феврале.

«На Женю точно не нужно чрезмерно наговаривать (за лишний штрафной круг), это банальная ошибка, у меня тоже случалось, что я приходила на рубеж и стреляла не по своей мишени и даже не замечала этого, и не к чему раздувать ситуацию. Мы, во всяком случае, его поддержали. Я вообще сказала: “Женек, ты офигеть какой сильный, просто мегабоец, еще один круг пробежал”. Все ведь все понимают», — сказала Павлова журналистам.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Швеция
    Швеция
14.03.2019 19:10Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе
35.43,2
2ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
+13,4
3ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
+20,0
4ГерманияГермания
Дениза Херманн, Эрик Лессер
+30,5
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
+41,5
6РоссияРоссия
Евгения Павлова, Матвей Елисеев
+52,7
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Антонен Гигонна
+01.06,5
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
+01.08,2
9ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Ондржей Моравец
+01.34,1
10ЛатвияЛатвия
Байба Бендика, Андрей Расторгуев
+01.34,3
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