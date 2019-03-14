Павлова призналась, что совершала те же ошибки, что и Гараничев

Гараничев в воскресенье по итогам гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде показал 9-й результат, допустив один промах. Биатлонист после четвертой стрельбы вместо одного штрафного круга пробежал два. Ранее в этом сезоне Гараничев опоздал на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в феврале.

«На Женю точно не нужно чрезмерно наговаривать (за лишний штрафной круг), это банальная ошибка, у меня тоже случалось, что я приходила на рубеж и стреляла не по своей мишени и даже не замечала этого, и не к чему раздувать ситуацию. Мы, во всяком случае, его поддержали. Я вообще сказала: “Женек, ты офигеть какой сильный, просто мегабоец, еще один круг пробежал”. Все ведь все понимают», — сказала Павлова журналистам.