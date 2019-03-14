«Женек, ты офигеть какой сильный, взял и еще круг пробежал!» Павлову не остановить

Источник: Спорт-Экспресс

— Что случилось на рубеже, когда вы провозились с одной мишенью?

— В суете подумала, что она закрылась. Начала надевать винтовку и заметила, что не все так хорошо. В итоге пришлось добивать допом. Не я первая. Меркушина передо мной стояла — вообще трижды собиралась закидывать винтовку. А у нее все никак не закрывалось. Подумала: это сильно!

Матвей извинился

— Не вспоминали Евгения Гараничева и его лишний штрафной круг в преследовании.

— Да многие ошибаются. Не считаю, что на Женю нужно наговаривать. Банальная ошибка. У меня тоже бывало, что стреляла не по своей мишени — и даже не замечала этого. Думаю, ситуацию просто раздули.

— В команде Гараничева поддержали?

— Так он не сделал ничего криминального. Я подошла к нему и сказала: «Женек, ты офигеть какой сильный! Взял, и еще один штрафной круг дал. Боец»! (Смеется.) На самом деле, мы в команде хорошо общаемся, и никто никому претензий не кидал.

— За сингл-минст обидно?

— Бороться можно было. Жаль, что Матвей в штиль допустил три ошибки. Я стояла и думала: «Матвей, блин, только не на круг». Он извинился потом, никаких проблем. В контактной гонке всякое бывает, не всегда удается справиться с нервами. Надеюсь, в следующий раз будет лучше.

— Одиночная смешанная эстафета проводилась на чемпионатах мира впервые. Как вам?

— Очень интересная дисциплина. Скоротечная, контактная, скоростная. По эмоциям просто классно. Не знаю, как норвежцы это делают, но они круто работают.

Сама отказалась от «индивидуалки»

— Казалось логичным, чтобы вы пробежали здесь индивидуальную гонку.

— Вы что? Я сама отказалась. Бежать ее было нелогично. Ехала на тренировке по этой трассе и по три раза останавливалась. Думала: «Господи, как девки-то тут побегут». Очень тяжелая трасса. Так что на «пятнашке» я бы просто доходила. Не готова сейчас бежать эту дистанцию.

— Насколько ваше состояние ухудшилось по сравнению с Оберхофом?

— Да вообще сейчас не готова. Не могу бороться, нет той терпежки. Тогда я выходила на эстафету и думала: «Ну все девки, держитесь, я пошла». Там классно было. Хотя я уже не спала. А тут…

— Впереди же эстафета. Еще масс-старт потом.

— Масс-старт… Ох. Дебютный год, а я чего-то везде так залезла. Куда столько? Или мне везет или я везу.

Масс-старт вообще не скоротечная гонка. Там же оказывается штрафные круги есть (смеется).

— Но вы зато лишние не бегаете.

— А это не факт! Все может быть.

— Еще Холмеколлен потом. Финал Кубка мира.

— Кто? Где? Это точно (смеется)? Будем настраиваться, что делать. И отдыхать!

— А там же еще чемпионат России.