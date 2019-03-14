«Женек, ты офигеть какой сильный, взял и еще круг пробежал!» Павлову не остановить
25-летняя россиянка
25-летняя россиянка
— Что случилось на рубеже, когда вы провозились с одной мишенью?
— В суете подумала, что она закрылась. Начала надевать винтовку и заметила, что не все так хорошо. В итоге пришлось добивать допом. Не я первая. Меркушина передо мной стояла — вообще трижды собиралась закидывать винтовку. А у нее все никак не закрывалось. Подумала: это сильно!
— Не вспоминали Евгения Гараничева и его лишний штрафной круг в преследовании.
— Да многие ошибаются. Не считаю, что на Женю нужно наговаривать. Банальная ошибка. У меня тоже бывало, что стреляла не по своей мишени — и даже не замечала этого. Думаю, ситуацию просто раздули.
— В команде Гараничева поддержали?
— Так он не сделал ничего криминального. Я подошла к нему и сказала: «Женек, ты офигеть какой сильный! Взял, и еще один штрафной круг дал. Боец»! (Смеется.) На самом деле, мы в команде хорошо общаемся, и никто никому претензий не кидал.
— За
— Бороться можно было. Жаль, что Матвей в штиль допустил три ошибки. Я стояла и думала: «Матвей, блин, только не на круг». Он извинился потом, никаких проблем. В контактной гонке всякое бывает, не всегда удается справиться с нервами. Надеюсь, в следующий раз будет лучше.
— Одиночная смешанная эстафета проводилась на чемпионатах мира впервые. Как вам?
— Очень интересная дисциплина. Скоротечная, контактная, скоростная. По эмоциям просто классно. Не знаю, как норвежцы это делают, но они круто работают.
— Казалось логичным, чтобы вы пробежали здесь индивидуальную гонку.
— Вы что? Я сама отказалась. Бежать ее было нелогично. Ехала на тренировке по этой трассе и по три раза останавливалась. Думала: «Господи, как
— Насколько ваше состояние ухудшилось по сравнению с Оберхофом?
— Да вообще сейчас не готова. Не могу бороться, нет той терпежки. Тогда я выходила на эстафету и думала: «Ну все девки, держитесь, я пошла». Там классно было. Хотя я уже не спала. А тут…
— Впереди же эстафета. Еще
—
— Но вы зато лишние не бегаете.
— А это не факт! Все может быть.
— Еще Холмеколлен потом. Финал Кубка мира.
— Кто? Где? Это точно (смеется)? Будем настраиваться, что делать. И отдыхать!
— А там же еще чемпионат России.
— Уу. Все ребята, я пошла!.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|35.43,2
|2
|Италия
|+13,4
|3
|Швеция
|+20,0
|4
|Германия
|+30,5
|5
|Украина
|+41,5
|6
|Россия
|+52,7
|7
|Франция
|+01.06,5
|8
|Австрия
|+01.08,2
|9
|Чехия
|+01.34,1
|10
|Латвия
|+01.34,3