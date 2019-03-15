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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлова: Эстонку в супермиксте все обматерили. Вирер кричала: «Куда ты лезешь!»

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в сумермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она вместе с Матвеем Елисеевым заняла шестое место.

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Источник: РИА "Новости"

«В одном месте там трасса узкая, всё было очень плотно, толкались, ломали палки. Эстонка Тюли Томингас суетилась по трассе, не могла встать и выбрать позицию, мешала всем, её обматерили, наверное, все, Вирер кричала точно, мол — куда ты лезешь! Кто-то даже упал, по-моему. Возможно, она не умеет проходить дистанцию, нужно же было просто встать спокойно в два ряда, и всё».

Я с моим характером просто мёртво стою на своей позиции, не уступаю. Как бы говорю: иди ищи другое место, здесь занято. Если нужно — могу и побороться.

«В этом году я вообще дебютант везде, куда бы ни приехала. Думаю, что каждый биатлонист хочет попасть в эту атмосферу, просто страшно за результат. Я сюда ехала и не знала, чего ожидать. Можно, конечно, и лучше, можно было бороться, но даже с тем, что есть, всё равно считаю — это хороший результат», — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Швеция
    Швеция
14.03.2019 19:10Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе
35.43,2
2ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
+13,4
3ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
+20,0
4ГерманияГермания
Дениза Херманн, Эрик Лессер
+30,5
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
+41,5
6РоссияРоссия
Евгения Павлова, Матвей Елисеев
+52,7
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Антонен Гигонна
+01.06,5
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
+01.08,2
9ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Ондржей Моравец
+01.34,1
10ЛатвияЛатвия
Байба Бендика, Андрей Расторгуев
+01.34,3
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